Η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της στάση απέναντι στη μητρότητα, σε μια εξομολογητική συζήτηση στο vidcast «Anestea», που δημοσιεύτηκε στο YouTube την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι η απόφαση να μην αποκτήσει παιδιά δεν ήταν στιγμιαία, αλλά διαμορφώθηκε σταδιακά μέσα στα χρόνια. Όπως ανέφερε, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι προτεραιότητες που έθεσε στη ζωή της, δίνοντας έμφαση στην επαγγελματική της πορεία αλλά και στην προσωπική της ελευθερία.

«Το να μην κάνω παιδιά ήταν μια απόφαση που ήρθε με τα χρόνια, έβλεπα ότι με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι της δουλειάς ή με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι να έχω την ελευθερία να πω ότι παίζουν οι Metallica στο Μιλάνο, είμαι καλά οικονομικά; Έχω την ελευθερία να το κάνω. Νομίζω ένα άλλο κομμάτι είναι μόλις δεις το 4 μπροστά στην ηλικία σου, από τα 40 και μετά είναι περισσότερη η πίεση της κοινωνίας. Γύρω στα 40 άρχισα να το σκέφτομαι».

Ωστόσο, δεν έκρυψε ότι υπάρχουν στιγμές που αμφιβάλλει για το αν έκανε τη σωστή επιλογή, καθώς αγαπά ιδιαίτερα τα παιδιά και αναγνωρίζει τη σημασία της μητρότητας ως μια βαθιά και απαιτητική δέσμευση.

«Μου έχει προκαλέσει άγχος για το αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύω μεν τα παιδιά αλλά είχα επιλέξει πάντα στη ζωή μου τη δική μου ελευθερία. Ήξερα ότι αν είχα αυτό, γιατί είναι η κορυφαία δέσμευση το να γίνεις μητέρα, θα άφηνα πράγματα πίσω μου σε σχέση με τη δική μου ελευθερία. Ένα κομμάτι, μπορώ να πω, και εγωιστικό. Ή δεν ήξερα αν θα είμαι μια καλή μαμά. Οπότε είναι κάτι γιατί αγχώνομαι αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, “ναι αλλά με κάνει χαρούμενη, μήπως είναι λάθος;”».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, στάθηκε και στις κοινωνικές πιέσεις που βιώνουν πολλές γυναίκες γύρω από την ηλικία των 40, όταν δεν έχουν αποκτήσει παιδιά, επισημαίνοντας πως το εξωτερικό περιβάλλον συχνά εντείνει το άγχος.

«Στις ηλικίες μου είναι πολύ συχνό το άγχος της μητρότητας, δηλαδή όταν φτάνεις οριακά σε αυτό που η φύση ορίζει ως όριο για το αν θα γίνεις μαμά, εγώ μπορώ να σου πω ότι είναι ένα μικρό κομμάτι άγχους, μπορεί να είναι κάτι που θα μου περάσει και με τη λογική ότι έχεις τον εξωτερικό παράγοντα “εσύ τι θα κάνεις; θα κάνεις παιδιά; ο χρόνος περνάει”. Το πιο άβολο πράγμα που μπορεί να σου σχολιάσει κάποιος, αλλά σου δημιουργεί ένα άγχος».