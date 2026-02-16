Κίμπερλι Γκιλφόιλ: “Το “Ferto” ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι και τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή”

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: “Το “Ferto” ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι και τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή”

Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον ελληνικό τελικό της Eurovision Song Contest δεν πέρασε απαρατήρητη. Η Αμερικανίδα πρέσβης έδωσε το «παρών» στη βραδιά του «Sing for Greece» και μίλησε με θερμά λόγια τόσο για τον μεγάλο νικητή όσο και για το επίπεδο της διοργάνωσης.

Κατά την άφιξή της, η πρέσβης στάθηκε μπροστά στις κάμερες και έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης. «Μπορεί σήμερα να φοράω κόκκινο, αλλά η καρδιά μου χτυπά μπλε για την Ελλάδα σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχόμενη καλή επιτυχία σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη βραδιά.

Το κλίμα ήταν γιορτινό, με 14 διαγωνιζόμενους να διεκδικούν το εισιτήριο για τη μεγάλη σκηνή της Eurovision, σε μια παραγωγή που, όπως φάνηκε, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Akylas με το τραγούδι «Ferto». Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έδωσε τη δική της «ψήφο εμπιστοσύνης», δηλώνοντας εντυπωσιασμένη από την ποιότητα των συμμετοχών και το υψηλό επίπεδο της παραγωγής.

«Ήταν υπέροχες όλες οι εμφανίσεις και όλοι οι τραγουδιστές. Εντυπωσιάστηκα από την παραγωγή, από την ποιότητα και από το πόσο υποστήριζαν ο ένας τον άλλον», ανέφερε, επισημαίνοντας το θετικό κλίμα συνεργασίας που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές του τελικού ήταν όταν ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή ως νικητής και κάλεσε δίπλα του τη μητέρα του. Η κίνηση αυτή συγκίνησε το κοινό, αλλά και την ίδια την πρέσβη.

«Το “Ferto” ήταν ένα εκπληκτικό τραγούδι και τον λάτρεψα όταν έφερε τη μητέρα του στη σκηνή, γιατί ξέρετε είμαι και εγώ μητέρα ενός αγοριού», δήλωσε, αποκαλύπτοντας πως η προσωπική της ιδιότητα ως μητέρα έκανε τη στιγμή ακόμη πιο ξεχωριστή για εκείνη.

Η Αμερικανίδα πρέσβης παρακολούθησε τον τελικό συνοδευόμενη από τον γιο της, Ρόναν, απολαμβάνοντας το μουσικό θέαμα μέχρι το τέλος. Μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιζομένων, στη σκηνή ανέβηκε και ο Χρήστος Μάστορας, ολοκληρώνοντας τη βραδιά με μία εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό.