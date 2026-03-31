Την έντονη διαφωνία της με τους στίχους του τραγουδιού γενεθλίων εξέφρασε η Κόνι Μεταξά, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok τη Δευτέρα 30 Μαρτίου.

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την ενόχλησή της, επισημαίνοντας πως δεν συμφωνεί με το περιεχόμενο των ευχών που περιλαμβάνει το τραγούδι, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους στίχους. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο «να σκορπίζεις της γνώσης το φως», τονίζοντας πως συχνά προφέρεται λανθασμένα, καθώς και στο «και όλοι να λένε να ένας σοφός», εκφράζοντας τη διαφωνία της με το νόημα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αίτηση να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων» και στο βίντεο ανέφερε: «Ακούστε με λίγο θέλω να συζητήσουμε κάτι σοβαρό. Θεωρώ πως πρέπει να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων. Πρώτον: χωρίς να το θέλουμε κάνουμε manifest από πολύ μικροί να βγάλουμε άσπρα μαλλιά, άμα δεν μας το έλεγαν κάθε χρόνο τόσο πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην βγάζαμε. Δεύτερον: κανένας δεν ξέρει τα λόγια, λένε “νιώσεις το φως”. Δεν είναι “νιώσεις το φως”. Ή μάθε τα λόγια, δηλαδή έχουν περάσει τόσα χρόνια δεν είναι δυνατόν να μην ξέρετε τα λόγια, είναι ντροπή. Τρίτον: το τραγούδι είναι χάλια, δεν αρέσει σε κανέναν που έχει γενέθλια, δεν θέλει κανένας να το ακούει. Άμα ήταν ένα πιο ωραίο τραγούδι μπορεί να τραγουδάγαμε και εμείς που έχουμε γενέθλια μαζί με τους ανθρώπους που μας τραγουδούν το τραγούδι. Δεν έχω δει λιγότερο ενθουσιασμένο άνθρωπο από αυτόν που του τραγουδάνε το “μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά”. Επίσης, δεν συμφωνώ με τους στίχους, θεωρώ ότι είναι η χειρότερη ευχή. “Να ζήσεις τάδε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως;”. Ποιος χ@στηκε γενικά να σκορπίζεις της γνώσης το φως; Δεν καταλαβαίνω, αυτό δίνει πράγματα σε άλλους».

Στη συνέχεια, υποστήριξε πως το άτομο που έχει γενέθλια δεν ταυτίζεται με τις συγκεκριμένες ευχές, προτείνοντας μάλιστα μια πιο σύγχρονη εναλλακτική. Όπως είπε: «Εμείς θέλουμε αυτός που έχει γενέθλια να πάρει αυτός πράγματα. Δεν θέλω σκορπίζω τίποτα, θέλω να τα κρατάω για τον εαυτό μου. “Και όλοι να λένε να ένας σοφός”. Σοφός; Αλήθεια; Δηλαδή από όλα αυτά που θέλουμε να λένε για εμάς, κρατάμε το σοφός; Θα χαιρόμασταν άμα έλεγαν “πωπω η Κόνι είναι πολύ σοφή;”. Όχι! Κανένας δεν τη θέλει αυτή την ευχή. Χίλιες φορές να τραγουδάτε ο ένας στον άλλον το “χρόνια πολλά” της Βίσση», αναφερόμενη στο γνωστό τραγούδι της Άννα Βίσση.