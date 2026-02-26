Ο σκηνοθέτης Κώστας Νταλιάνης έφυγε από τη ζωή και την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο αδερφός του και ηθοποιός Γιάννης Νταλιάνης μέ μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Ο Κώστας Νταλιάνης, σκηνοθέτης και δάσκαλος θεάτρου με μακρά και ουσιαστική πορεία, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη θεατρική σκηνή, τόσο μέσα από τις σκηνοθεσίες του όσο και μέσα από τη διδασκαλία του σε νεότερες γενιές ηθοποιών.

Μια διαδρομή αφιερωμένη στο θέατρο

Γεννημένος στον Βόλο, σπούδασε αρχικά Οικονομικά, ωστόσο η αγάπη του για το θέατρο τον οδήγησε στη Δραματική Σχολή του Πέλου Κατσέλη. Στη συνέχεια, επέκτεινε τις σπουδές του στη σκηνοθεσία και τη δραματολογία στη Βόννη της Γερμανίας, διευρύνοντας το καλλιτεχνικό του βλέμμα και αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες από το ευρωπαϊκό θεατρικό τοπίο.

Το 1977 υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του «Θεάτρου της Άνοιξης», ενώ αργότερα συνίδρυσε το θέατρο «Μοντέρνοι Καιροί», με το οποίο ανέπτυξε έντονη σκηνοθετική δραστηριότητα. Παράλληλα, διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου και Βόλου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πολιτιστική ζωή της περιφέρειας.

Δάσκαλος με ουσία και όραμα

Από το 1996 δίδασκε υποκριτική σε δραματικές σχολές, μεταδίδοντας γνώση και εμπειρία σε νέους ηθοποιούς. Μαζί με την Εβίτα Παπασπύρου συνίδρυσε την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης «Μοντέρνοι Καιροί», έναν χώρο εκπαίδευσης και δημιουργίας που ανέδειξε σημαντικά ταλέντα.

Στη διάρκεια της καριέρας του πραγματοποίησε περίπου σαράντα πέντε σκηνοθεσίες στο θέατρο, μετέφρασε θεατρικά έργα και συνεργάστηκε σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές αλλά και διεθνείς παραγωγές, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα.

Το βράδυ της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου, ο Γιάννης Νταλιάνης δημοσίευσε: «Κώστα, αδελφέ μου, καλό ταξίδι».