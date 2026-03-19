Τις αντιδράσεις που δέχεται από τους άντρες σχετικά με το ύψος της αποκάλυψε η Μαίρη Βιτινάρος, σημειώνοντας ότι το 1,84 συχνά φέρνει αμηχανία σε όσους βρίσκονται δίπλα της.

Το μοντέλο ανέφερε ότι επιλέγει συχνά να φορά τακούνια, κάτι που την κάνει να δείχνει ακόμη πιο ψηλή. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε δηλώσεις που προβλήθηκαν την Πέμπτη 19 Μαρτίου, περιέγραψε ένα περιστατικό από προσωπική της έξοδο. Όπως είπε, το ύψος που της έδιναν τα τακούνια στάθηκε αφορμή για σχόλιο από άντρα με τον οποίο είχε βγει, ζητώντας της να μην τα προτιμά, κάτι που την οδήγησε να διακόψει άμεσα τη γνωριμία.

Αναφερόμενη στην εξωτερική της εικόνα, το μοντέλο δήλωσε: «Είμαι 1,84 χωρίς τακούνια και σήμερα νιώθω ότι είμαι 2 μέτρα. Κάποιοι άντρες κομπλάρουν μερικές φορές δίπλα μου, μου το έχουν πει. Ένας άντρας που βγήκαμε μου είπε να μην φοράω τακούνια, δεν κράτησε πολύ μετά από αυτό, τελείωσε πολύ γρήγορα, δεν γίνεται».