Μια απρόσμενη, και μολογουμένως τολμηρή, αισθητική επιλογή αποκάλυψε η σκηνοθέτιδα Emerald Fennell για τη νέα κινηματογραφική ταινία τα “Ανεμοδαρμένα Ύψη”. Το παστέλ ροζ υπνοδωμάτιο της Κάθριν, που υποδύεται η Margot Robbie, δεν είναι απλώς μια σκηνογραφική έμπνευση, αλλά αποτέλεσμα ψηφιακής σάρωσης του ίδιου του δέρματος της ηθοποιού.

Η Φένελ αποκάλυψε ότι ζήτησε από τη Margot Robbie σαρώσεις υψηλής ανάλυσης του δέρματός της, συμπεριλαμβανομένων φλεβών και φακίδων. Οι λεπτομέρειες αυτές εκτυπώθηκαν σε μετάξι και στη συνέχεια καλύφθηκαν με στρώση λάτεξ, ώστε η επιφάνεια να δημιουργεί την αίσθηση υγρασίας.

«Με την πρώτη ματιά, δεν βλέπεις τίποτα από αυτά. Είναι απλώς ένα όμορφο ροζ δωμάτιο», ανέφερε η σκηνοθέτιδα σε προβολή της ταινίας στο British Film Institute. Ωστόσο, πίσω από την επιφάνεια κρύβεται μια υφή που θυμίζει ζωντανό σώμα, σαν οι τοίχοι να «ιδρώνουν».

Το ίδιο εικαστικό μοτίβο επεκτείνεται και στην τραπεζαρία της έπαυλης Λίντον, όπου οι τοίχοι εμφανίζονται να στάζουν υγρασία, ενισχύοντας τη σωματικότητα της ατμόσφαιρας.

Ένας συμβολισμός για τη θηλυκότητα

Η Φένελ εξήγησε ότι η επιλογή αυτή λειτουργεί ως οπτική μεταφορά για την κατάσταση της Κάθριν μετά τον γάμο της. Όπως δήλωσε, πρόκειται για «μια αναπαράσταση του πώς είναι να σε μετατρέπουν σε αντικείμενο ομορφιάς, σε συλλεκτικό αντικείμενο».

Το ροζ, παραδοσιακά συνδεδεμένο με τη θηλυκότητα, αποκτά εδώ μια πιο σύνθετη διάσταση. Είναι γλυκό και ελκυστικό, αλλά ταυτόχρονα περιοριστικό. Ένας χώρος αισθητικά άρτιος που, κάτω από την επιφάνεια, υπαινίσσεται εγκλωβισμό.

Η ίδια η Margot Robbie, σε συνέντευξή της στο Architectural Digest, ανέφερε πως το αγαπημένο της στοιχείο είναι ότι «οι τοίχοι μοιάζουν να ιδρώνουν, αλλά με έναν πολύ όμορφο τρόπο».

Πρεμιέρα και πρώτες αντιδράσεις

Η νέα διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος της Emily Brontë κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 13 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, δίπλα στη Margot Robbie, βρίσκεται ο Jacob Elordi ως Χίθκλιφ.

Οι πρώτες κριτικές είναι διχασμένες. Η The Telegraph χαρακτήρισε την ταινία «κραυγαλέα, ρευστή και άγρια», ενώ το Rolling Stone την περιέγραψε ως την πιο ερωτική λογοτεχνική μεταφορά που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Στον αντίποδα, το Collider έκανε λόγο για σκηνές που κουράζουν λόγω διάρκειας.