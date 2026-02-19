Η απουσία της από το φετινό J2US σχολιάστηκε όσο λίγες, ειδικά από τη στιγμή που το όνομά της είχε ήδη ανακοινωθεί. Η Μαρία Ιωαννίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast @Star», έδωσε τη δική της εκδοχή για το τι συνέβη τελικά και δεν τη sawμε στη σκηνή του show. Όπως εξήγησε, μια έντονη ίωση στάθηκε εμπόδιο την τελευταία στιγμή. Ο πυρετός και η αδιαθεσία δεν της άφησαν περιθώρια να εμφανιστεί, παρότι – όπως τόνισε – το ήθελε πολύ. Ωστόσο, από την πλευρά της παραγωγής φάνηκε να υπάρχει επιφύλαξη για το αν οι λόγοι της απουσίας της ήταν πράγματι σοβαροί.

«Δεν είμαι καλά γιατί, όταν δεν κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει, δεν είμαι καλά. Είμαι επαγγελματίας 45 χρόνια. Πρώτη φορά που μου συνέβη να μη μπορέσω να προσπεράσω τον εαυτό μου, την ασθένειά μου, τη γρίπη που είχα, τον πυρετό που είχα που ήταν 38-38,5 και να πάω στο J2US που με είχαν καλεσμένη και με περίμεναν και φάνηκε σαν στήσιμο. Δεν ήταν στήσιμο. Δε στήνω εγώ. Ήθελα πάρα πολύ να πάω. Ζαλιζόμουν. Πώς θα χόρευα; Πώς θα κινιόμουν; Πώς θα τραγουδούσα; Πώς; Ακόμα έχω το συνάχι. Το βλέπεις. Από το J2US ενοχλήθηκαν γιατί προφανώς δε με πολυπιστέψανε. Δε ξέρω γιατί. Το έχουμε αφήσει ανοιχτό μήπως πω το τραγουδάκι μου. Θα ήμουν ζευγάρι με τον Στάθη Αγγελόπουλο. Λυπάμαι πάρα πολύ Στάθη, δεν το έκανα επίτηδες. Του ζήτησα τηλεφωνικά συγγνώμη» είπε η Μαρία Ιωαννίδου.

Η ίδια παρακολούθησε την πρεμιέρα από το σπίτι της και δεν έκρυψε πως έχει τις δικές της σκέψεις και ενστάσεις για το αποτέλεσμα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συνεργασίας, αρκεί – όπως υπογράμμισε – να υπάρχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της.

«Την είδα την πρεμιέρα. Έχω κι εγώ τις ενστάσεις μου… Αν θέλουνε και θέλει και ο κύριος Κοκλώνης και πιστεύουν ότι μπορώ να προσφέρω στη δουλειά θα πάω τρέχοντας. Εγώ αυτό που ήθελα, ήταν να πάω ως guest κριτής. Και έχω τραγουδήσει, και έχω χορέψει, και έχω παίξει, κριτής δεν έχω γίνει ποτέ. Μπορεί να μην πιστεύουν ότι έχω τις δυνατότητες αυτές».