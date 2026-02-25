Η Μαρία Σολωμού άνοιξε ένα αρκετά προσωπικό κεφάλαιο της ζωής της, μιλώντας με ειλικρίνεια για το πώς βιώνει τις μακροχρόνιες σχέσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε αυτές.

Καλεσμένη την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο «The 2Night Show», η ηθοποιός δεν δίστασε να παραδεχτεί πως, παρά το γεγονός ότι συχνά δίνει συμβουλές σε άλλους, δεν είναι βέβαιη ότι η ίδια θα μπορούσε πάντα να τις ακολουθήσει. Όπως εξήγησε, η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη, ενώ υπογράμμισε ότι η εμπειρία είναι κάτι βαθιά προσωπικό που δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μπορεί κανείς να νιώσει κατανόηση για τον πόνο του άλλου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχει πραγματικά ζήσει το ίδιο.

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για τις δικές της σχέσεις, παραδέχτηκε πως οι πολύχρονοι δεσμοί δεν είναι κάτι που της ταιριάζει εύκολα. Δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της να μοιράζεται τη ζωή της με έναν άντρα για δέκα ολόκληρα χρόνια, ενώ αποκάλυψε ότι η μεγαλύτερη σχέση που είχε μέχρι σήμερα κράτησε εννέα χρόνια.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν ξέρω αν θα τα έκανα εγώ όλα αυτά που δίνω τις συμβουλές. Τα περισσότερα δηλαδή, γιατί μου έχουν τύχει κι εμένα διάφορα. Από παθήματα σε συνδυασμό με φαντασία, λέω τη λύση. Αλλά σε κάτι που δεν έχω βιώσει και δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου πω ούτε εγώ πώς θα λειτουργούσα. Γιατί δεν έχω βιώσει… Δηλαδή άλλο η ενσυναίσθηση που μπορώ να καταλάβω τον πόνο. Η εμπειρία δεν μεταβιβάζεται. Μπορώ να σου τη ζωγραφίσω. Όσο και να λέμε “αχ τι ωραία, θα πέρασες”, δεν ξέρουμε. Οπότε, αν σου πω εγώ, στη θέση του Γιάννη θα έκανα αυτό, λέω βλακείες. Φαντάζομαι, γιατί στα 10 χρόνια εγώ, λογικά, θα είχα κρεμαστεί απ’ το ταβάνι αν έμενα με έναν άντρα 10 χρόνια. Το έχω προσπαθήσει μέχρι κάποιο σημείο και μόνο που δεν τρελάθηκα. Η μεγαλύτερη σχέση που έκανα ήταν πριν αρκετά χρόνια, με έναν άνθρωπο που ήμουν μαζί του εννιά».