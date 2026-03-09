Η Μαριάννα Πολυχρονίδη αποκάλυψε δημόσια την εγκυμοσύνη της στον τηλεοπτικό αέρα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή Super Κατερίνα τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Η ηθοποιός, η οποία δεν είχε μιλήσει μέχρι τώρα ανοιχτά για το ευχάριστο γεγονός, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή και η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου δεν άργησε να παρατηρήσει τη φουσκωμένη κοιλίτσα της. Με χαμόγελο τη ρώτησε αν βλέπει καλά και αν πράγματι είναι έγκυος, με την ίδια να επιβεβαιώνει την είδηση.

Η Μαριάννα Πολυχρονίδη αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και μοιράστηκε ότι πρόκειται για κάτι που εκείνη και ο σύντροφός της επιθυμούσαν εδώ και χρόνια. Όπως εξήγησε, είναι μαζί δέκαμισι χρόνια, ενώ ο σύντροφός της δεν έχει καμία σχέση με τον καλλιτεχνικό χώρο.

«Μπήκα στον έκτο μήνα. Όταν είχα έρθει στην εκπομπή την προηγούμενη φορά ήμουν έγκυος, είχα κάνει μόλις τον πρώτο υπέρηχο, αλλά δεν ήθελα να το πω. Δεν λέω το φύλο, ας κρατήσουμε κάτι για εμάς. Το θέλαμε πολύ, το προσπαθήσαμε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι στην αρχή δεν είχε συνειδητοποιήσει πλήρως την εγκυμοσύνη της, καθώς εκείνη την περίοδο είχε και επαγγελματικές υποχρεώσεις με γυρίσματα. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το πρώτο τρίμηνο δεν το συζητούσαν σχεδόν ούτε μεταξύ τους, ενώ τώρα ξεκινά σταδιακά τις προετοιμασίες για τον ερχομό του μωρού.

Επίσης είπε: «Είχα κάποιες προτάσεις για το θέατρο, αλλά για του χρόνου. Και μάλιστα ήταν αρκετές, αλλά ξεκινάνε πρόβες Αύγουστο για να κάνουν πρεμιέρα τον Οκτώβρη. Οπότε, δεν θέλω να κάτσω με το μωράκι ένα μήνα, θέλω να κάτσω περισσότερο. Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει και το χαίρομαι πολύ και θέλω έτσι να του δώσω το χρόνο που του αναλογεί. Επειδή εγώ πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει φυσικά να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μη συμβεί. Και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους, έτσι; Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια γυναίκα που δεν θα κάνει παιδί, είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν καταφέρνει, ότι θα υστερεί σε σχέση με τις άλλες. Δεν το συζητώ αυτό, δεν το διαπραγματεύομαι. Το προσπάθησα, αλλά είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες, γιατί έχω κλείσει τα 45».