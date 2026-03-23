Ξανά στο ίδιο έργο θεατές φαίνεται πως είμαστε με τον Νίνο Ξυπολιτά και τη Ζόζεφιν, οι οποίοι είχαν υπάρξει ζευγάρι για περίπου έναν χρόνο, από το 2023 έως το 2024.

Τις τελευταίες ημέρες, οι δύο καλλιτέχνες έδωσαν αφορμή για νέα σενάρια επανασύνδεσης, καθώς ανακοίνωσαν πως τη Δευτέρα 23 Μαρτίου ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν ένα κοινό τραγούδι με τίτλο «Τι κάνεις;». Και κάπου εκεί, όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχόλια και οι υποψίες πήραν φωτιά.



Τα social media τους έχουν γεμίσει με αναρτήσεις γύρω από το ντουέτο τους, όμως μια συγκεκριμένη κίνηση της Josephine ήταν αυτή που έκανε πολλούς να πιστέψουν πως δεν πρόκειται μόνο για μουσική συνεργασία.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ανέβασε ένα βίντεο από το αεροδρόμιο της Ρόδου, το νησί από όπου κατάγεται ο Νίνο, γράφοντας: «Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…».

Η ανάρτηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους followers να «διαβάζουν» πίσω από τις λέξεις και να μιλούν ανοιχτά για επανασύνδεση. Βέβαια, μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει κάτι επίσημα, κρατώντας το μυστήριο ζωντανό.