Το One Battle After Another αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στα 98α Oscars 2026 το βράδυ της Κυριακής, χαρίζοντας στον Paul Thomas Anderson τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου. Την ίδια στιγμή, η Cassandra Kulukundis έγραψε ιστορία, καθώς κέρδισε το πρώτο Oscar που απονεμήθηκε ποτέ για επίτευγμα στο casting.

Τα βραβεία, ωστόσο, δεν συγκεντρώθηκαν σε μία μόνο παραγωγή. Ο Ryan Coogler κέρδισε το πρώτο του Oscar για Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο με το Sinners, ενώ ο Michael B. Jordan απέσπασε επίσης το πρώτο Oscar της καριέρας του για Α’ Ανδρικό Ρόλο. Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Jessie Buckley βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στο Hamnet.

Η βραδιά είχε και μία σπάνια στιγμή ισοπαλίας, καθώς τα The Singers και Two People Exchanging Saliva μοιράστηκαν το Oscar Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Live Action. Παράλληλα, από την τελετή δεν έλειψαν και οι πολιτικές αναφορές, που έδωσαν επιπλέον τόνο σε μια ήδη φορτισμένη απονομή.

Νικητές των Oscars 2026

Best Picture

Νικητής: One Battle After Another

Υποψήφιες:

  • Bugonia
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners
  • Train Dreams

Best Actress (Leading Role)

Νικήτρια: Jessie Buckley – Hamnet

Υποψήφιες:

  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Emma Stone – Bugonia

Best Actor (Leading Role)

Νικητής: Michael B. Jordan – Sinners

Υποψήφιοι:

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Wagner Moura – The Secret Agent

Best Director

Νικητής: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

Υποψήφιοι:

  1. Chloé Zhao – Hamnet
  2. Josh Safdie – Marty Supreme
  3. Joachim Trier – Sentimental Value
  4. Ryan Coogler – Sinners

Best Supporting Actress

Νικήτρια: Amy Madigan – Weapons

Υποψήφιες:

  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Best Supporting Actor

Νικητής: Sean Penn – One Battle After Another

Υποψήφιοι:

  • Benicio del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Delroy Lindo – Sinners
  • Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Best Animated Feature

Νικητής: KPop Demon Hunters

Υποψήφιες:

  • Arco
  • Elio
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Best International Feature Film

Νικητής: Sentimental Value – Norway

Υποψήφιες:

  • The Secret Agent – Brazil
  • It Was Just an Accident – France
  • Sirāt – Spain
  • The Voice of Hind Rajab – Tunisia

Best Cinematography

Νικητής: Sinners

Best Film Editing

Νικητής: One Battle After Another

Best Sound

Νικητής: F1

Best Original Score

Νικητής: Sinners – Ludwig Goransson

Best Documentary Feature

Νικητής: Mr. Nobody Against Putin

Best Documentary Short

Νικητής: All the Empty Rooms

Best Animated Short

Νικητής: The Girl Who Cried Pearls

Best Live Action Short

Νικητές (ισοπαλία):

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Achievement in Casting

Νικητής: One Battle After Another – Cassandra Kulukundis

Best Visual Effects

Νικητής: Avatar: Fire and Ash

Best Production Design

Νικητής: Frankenstein

Best Original Screenplay

Νικητής: Sinners – Ryan Coogler

Best Adapted Screenplay

Νικητής: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

Best Makeup and Hairstyling

Νικητής: Frankenstein

Best Costume Design

Νικητής: Frankenstein

Best Original Song

Νικητής:

“Golden” from KPop Demon Hunters

