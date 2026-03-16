Το One Battle After Another αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στα 98α Oscars 2026 το βράδυ της Κυριακής, χαρίζοντας στον Paul Thomas Anderson τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου. Την ίδια στιγμή, η Cassandra Kulukundis έγραψε ιστορία, καθώς κέρδισε το πρώτο Oscar που απονεμήθηκε ποτέ για επίτευγμα στο casting.
Τα βραβεία, ωστόσο, δεν συγκεντρώθηκαν σε μία μόνο παραγωγή. Ο Ryan Coogler κέρδισε το πρώτο του Oscar για Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο με το Sinners, ενώ ο Michael B. Jordan απέσπασε επίσης το πρώτο Oscar της καριέρας του για Α’ Ανδρικό Ρόλο. Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Jessie Buckley βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στο Hamnet.
Η βραδιά είχε και μία σπάνια στιγμή ισοπαλίας, καθώς τα The Singers και Two People Exchanging Saliva μοιράστηκαν το Oscar Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Live Action. Παράλληλα, από την τελετή δεν έλειψαν και οι πολιτικές αναφορές, που έδωσαν επιπλέον τόνο σε μια ήδη φορτισμένη απονομή.
Νικητές των Oscars 2026
Best Picture
Νικητής: One Battle After Another
Υποψήφιες:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Best Actress (Leading Role)
Νικήτρια: Jessie Buckley – Hamnet
Υποψήφιες:
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Best Actor (Leading Role)
Νικητής: Michael B. Jordan – Sinners
Υποψήφιοι:
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Wagner Moura – The Secret Agent
Best Director
Νικητής: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
Υποψήφιοι:
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
Best Supporting Actress
Νικήτρια: Amy Madigan – Weapons
Υποψήφιες:
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Best Supporting Actor
Νικητής: Sean Penn – One Battle After Another
Υποψήφιοι:
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Delroy Lindo – Sinners
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Best Animated Feature
Νικητής: KPop Demon Hunters
Υποψήφιες:
- Arco
- Elio
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Best International Feature Film
Νικητής: Sentimental Value – Norway
Υποψήφιες:
- The Secret Agent – Brazil
- It Was Just an Accident – France
- Sirāt – Spain
- The Voice of Hind Rajab – Tunisia
Best Cinematography
Νικητής: Sinners
Best Film Editing
Νικητής: One Battle After Another
Best Sound
Νικητής: F1
Best Original Score
Νικητής: Sinners – Ludwig Goransson
Best Documentary Feature
Νικητής: Mr. Nobody Against Putin
Best Documentary Short
Νικητής: All the Empty Rooms
Best Animated Short
Νικητής: The Girl Who Cried Pearls
Best Live Action Short
Νικητές (ισοπαλία):
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Achievement in Casting
Νικητής: One Battle After Another – Cassandra Kulukundis
Best Visual Effects
Νικητής: Avatar: Fire and Ash
Best Production Design
Νικητής: Frankenstein
Best Original Screenplay
Νικητής: Sinners – Ryan Coogler
Best Adapted Screenplay
Νικητής: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
Best Makeup and Hairstyling
Νικητής: Frankenstein
Best Costume Design
Νικητής: Frankenstein
Best Original Song
Νικητής:
“Golden” from KPop Demon Hunters
