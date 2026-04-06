Ο Πασχάλης Τερζής επέστρεψε με νέο τραγούδι με τίτλο «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί» κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται.

Μια επιστροφή που δεν περνά απαρατήρητη

Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής, που εδώ και χρόνια έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις από τα φώτα και τις πίστες, κάνει μια διακριτική αλλά ουσιαστική επιστροφή μέσα από ένα νέο τραγούδι. Τη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Νικολόπουλος, τους στίχους η Βίκυ Γεροθόδωρου, ενώ την ενορχήστρωση έχει αναλάβει ο Αντώνης Γούναρης.

Το παρασκήνιο της δημιουργίας

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου, οι συντελεστές του τραγουδιού μίλησαν στην εκπομπή «Buongiorno», δίνοντας μια πιο προσωπική εικόνα για το πώς γεννήθηκε το κομμάτι.

Ο Αντώνης Γούναρης αποκάλυψε ότι πρόκειται για μια δουλειά που ωρίμασε με τον χρόνο:

«Δουλέψαμε για το τραγούδι αρκετό καιρό τώρα, γιατί είναι η φωνή από demo, που είχε κάνει πριν δυο, τρία χρόνια ο Πασχάλης με τον κύριο Νικολόπουλο. Τα σχόλια γενικά είναι από όλο τον κόσμο θετικά. Υπάρχουν κάποια demo που μπορεί κάποια στιγμή να βγούνε και κάποια άλλα κομμάτια».

Συγκίνηση και εκτίμηση από τους δημιουργούς

Η Βίκυ Γεροθόδωρου δεν έκρυψε τη χαρά της για αυτή τη συνεργασία:

«Είμαι πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ χαρούμενη και ευγνώμων που συναντιέμαι πάλι με τον Πασχάλη και με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Ο Πασχάλης που όλοι λατρεύουμε, που αγαπάμε. Υπέροχη φωνή, υπέροχος άνθρωπος και σπουδαίος καλλιτέχνης. Είναι θείο δώρο το να ερμηνεύουν τέτοιοι καλλιτέχνες τα τραγούδια μας».

Πώς γράφτηκε το τραγούδι

Ο Χρήστος Νικολόπουλος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την περίοδο της ηχογράφησης, θυμίζοντας ότι το τραγούδι ξεκίνησε σε μια πολύ πιο απλή μορφή:

«Πριν από τρία χρόνια λοιπόν ηχογραφήθηκε με μια κιθάρα και με ένα μπουζούκι. Τον Πασχάλη τον βλέπω, είναι φίλος μου, πάω συχνά, πάω και με το μπουζούκι κάνουμε πλάκα, παίζουμε εκεί τραγούδια και σε αυτή τη φάση γράψαμε μερικά τραγούδια. Το έκανα για να χαρεί και ο ίδιος, γιατί είναι λίγο καθηλωμένος στο σπίτι του. Μια χαρά είναι δηλαδή, απλά απέχει από τη δουλειά και θα χαρεί πάρα πολύ. Χάρηκε πάρα πολύ τώρα που το άκουσε και επίσης οι φίλοι του, που είναι χιλιάδες και ακόμα φανατικοί. Νομίζω θα χαρούν όλοι και κάτι θα προσθέσει αυτό το τραγούδι».

Η σημερινή του καθημερινότητα

Ο ίδιος μίλησε και για την επικοινωνία που διατηρούν μέχρι σήμερα:

«Κάθε μέρα μιλάμε με τον Πασχάλη Τερζή. Με πολλή χαρά το δέχτηκε. Είναι καλά στην υγεία του. Έχει πολύ χιούμορ ο Πασχάλης. Πάρα πολύ καλά είναι. Ο Πασχάλης έκανε την επιλογή αυτή να απέχει από τη δουλειά. Σταμάτησε από τη δουλειά, δεν είναι στη δουλειά πλέον και του αρέσει πάρα πολύ».

Μπορεί ο Πασχάλης Τερζής να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όμως η φωνή του εξακολουθεί να έχει εκείνη τη γνώριμη βαρύτητα που δύσκολα αντικαθίσταται. Και αυτό το νέο τραγούδι έρχεται περισσότερο σαν μια υπενθύμιση παρά σαν επιστροφή. Ότι κάποια πράγματα δεν χάνονται, απλώς περιμένουν τη σωστή στιγμή για να ακουστούν ξανά.