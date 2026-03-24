Ύστερα από μια μακρά περίοδο αποχής, η Σελίν Ντιόν φαίνεται πως ετοιμάζεται να επιστρέψει στις ζωντανές εμφανίσεις και, όπως όλα δείχνουν, η μεγάλη της επανεμφάνιση θα γίνει στη Γαλλία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, η σπουδαία ερμηνεύτρια σχεδιάζει μια σειρά συναυλιών στο Paris La Défense Arena από το φθινόπωρο του 2026, με εμφανίσεις μέσα στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σε έναν από τους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους της Ευρώπης.

Η φημολογία πήρε φωτιά όταν, την Κυριακή 22 Μαρτίου, η καναδική La Presse δημοσίευσε σχετικό ρεπορτάζ, ενώ μία ημέρα αργότερα το Παρίσι γέμισε με αφίσες που παρέπεμπαν ευθέως στη Σελίν Ντιόν. Στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας εμφανίστηκαν φράσεις και τίτλοι από μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της, όπως τα «Pour que tu m’aimes encore» και «Power of Love», ενισχύοντας τα σενάρια για μια πολυαναμενόμενη μουσική επιστροφή.

Celine Dion is poised to make a big concert comeback in France, two years after her stage return singing Edith Piaf’s “Hymne A L’Amour” at the 2024 Paris Olympics opening ceremony. Dion is expected to perform a string of concerts in Paris starting this fall at the Paris La… pic.twitter.com/DnSjkdPniZ — Variety (@Variety) March 23, 2026



Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις είχαν αρχικά συνδεθεί με την περιοδεία Courage World Tour, η οποία είχε προγραμματιστεί να περάσει από το ίδιο venue το 2020. Ωστόσο, τα σχέδια ανατράπηκαν πρώτα από την πανδημία και στη συνέχεια από τα σοβαρά προβλήματα υγείας της τραγουδίστριας. Το 2022 η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε ότι πάσχει από Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που επηρέασε καθοριστικά τη δυνατότητά της να εμφανίζεται στη σκηνή. Η προσωπική και ιδιαίτερα δύσκολη αυτή διαδρομή αποτυπώθηκε και στο ντοκιμαντέρ του 2024 «I Am: Celine Dion».

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η Ντιόν έχει ήδη κάνει ορισμένες ιδιαίτερα συμβολικές δημόσιες εμφανίσεις μετά τη διάγνωσή της, με πιο ηχηρή εκείνη στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024. Γι’ αυτό και η πιθανότητα μιας πλήρους συναυλιακής επιστροφής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα, τόσο για την ίδια όσο και για το κοινό της.

Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να τη δουν ξανά live έπειτα από χρόνια, σε μια σειρά εμφανίσεων που αναμένονται με τεράστιο ενδιαφέρον. Και, ειλικρινά, για μια φωνή σαν της Σελίν Ντιόν, η λέξη «επιστροφή» δεν ακούγεται απλώς μεγάλη. Ακούγεται απολύτως δικαιολογημένη.