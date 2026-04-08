Τέλος τα Social Media για κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα! Σήμερα η επίσημη ανακοίνωση!

Η ψηφιακή εποχή φέρνει μαζί της αμέτρητες ευκαιρίες, αλλά και σοβαρούς κινδύνους για τις πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες. Με στόχο την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού και την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών από τα Social Media, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε μια νομοθετική πρωτοβουλία: την επιβολή «ψηφιακού κόφτη» για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Το σχέδιο δράσης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επεξεργάζονται το πλαίσιο που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι ανήλικοι αλληλεπιδρούν με τον ψηφιακό κόσμο. Τα βασικά σημεία της ρύθμισης περιλαμβάνουν:

Απαγόρευση Πρόσβασης: Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat θα είναι πλέον «κλειστές» για χρήστες κάτω των 15 ετών.

Ταυτοποίηση Ηλικίας: Οι εταιρείες τεχνολογίας θα κληθούν να επιστρατεύσουν αυστηρά εργαλεία Age Verification για να διασφαλίσουν την τήρηση των ορίων.

Kids Wallet: Η νέα αυτή εφαρμογή θα λειτουργεί ως ένα επιπλέον «ψηφιακό φίλτρο», δίνοντας στους γονείς τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου.

Ακολουθώντας το διεθνές παράδειγμα

Η Ελλάδα δεν είναι μόνη σε αυτή την προσπάθεια. Η ρύθμιση πατά στα χνάρια της Αυστραλίας, η οποία υιοθέτησε παρόμοια αυστηρά μέτρα, αναγνωρίζοντας ότι η έκθεση σε αλγορίθμους και το διαρκές «κυνήγι» των likes μπορούν να βλάψουν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων.

Το ζήτημα υπερβαίνει τις κομματικές γραμμές, καθώς αφορά τον πυρήνα της ελληνικής οικογένειας. Η κυβέρνηση προσδοκά σε ευρεία πολιτική και κοινωνική συναίνεση, καθώς οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι η κοινωνία είναι πλέον ώριμη να θέσει κανόνες στον ψηφιακό «άγρια δύση».

«Η προστασία των παιδιών μας στον ψηφιακό κόσμο δεν είναι περιορισμός ελευθερίας, αλλά πράξη ευθύνης για το μέλλον τους.»

Η επίσημη ανακοίνωση της ρύθμισης αναμένεται σήμερα το μεσημέρι στη 1, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ασφάλεια στο διαδίκτυο στη χώρα μας.