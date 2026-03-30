Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο από την κηδεία της 16χρονης κόρης της από την influencer Sophie-May Dickson, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής στα social media. Η 32χρονη δημοσίευσε στιγμιότυπα από την τελετή αποχαιρετισμού της κόρης της, Princess, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, έπειτα από μακροχρόνια διαδικτυακή κακοποίηση. Σε ορισμένες εικόνες, η ίδια εμφανίζεται δίπλα στο φέρετρο, ντυμένη στα λευκά, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά από μερίδα χρηστών, οι οποίοι έκαναν λόγο για «ακατάλληλη» παρουσίαση μιας τόσο ευαίσθητης στιγμής.

Η απάντηση της ίδιας

Η Sophie-May Dickson απέρριψε τις κατηγορίες περί αναζήτησης προβολής, υποστηρίζοντας ότι η ανάρτηση είχε καθαρά προσωπικό χαρακτήρα. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για την τελευταία στιγμή που πέρασε με την κόρη της, την οποία θέλησε να αποτυπώσει και να μοιραστεί ως μέρος της διαδικασίας του αποχαιρετισμού.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η παρουσία φωτογράφων στην κηδεία αποσκοπούσε στην καταγραφή των στιγμών της ημέρας, καθώς, όπως σημείωσε, η ένταση και η συναισθηματική φόρτιση δυσκολεύουν τη διατήρηση καθαρών αναμνήσεων.

Κύμα αντιδράσεων στα social media

Οι αναρτήσεις της προκάλεσαν έντονη συζήτηση σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το TikTok. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν την επιλογή της ακατάλληλη, συνδέοντάς τη με υπερβολική έκθεση και ανάγκη για δημόσια προβολή, ακόμη και σε συνθήκες πένθους.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και φωνές που υποστήριξαν το δικαίωμα της μητέρας να διαχειριστεί τον πόνο της με τον τρόπο που η ίδια θεωρεί σωστό.

Χρόνια διαδικτυακής κακοποίησης

Η υπόθεση αναδεικνύει, παράλληλα, ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα: τη συνεχιζόμενη διαδικτυακή παρενόχληση ανηλίκων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 16χρονη δεχόταν επί χρόνια επιθέσεις μέσω της πλατφόρμας Tattle Life, όπου χρήστες δημοσίευαν υποτιμητικά σχόλια για την εμφάνισή της και την προσωπική της ζωή.

Αρχικά στόχος των σχολίων ήταν η μητέρα της, ωστόσο στη συνέχεια η προσοχή μετατοπίστηκε στην ίδια την ανήλικη. Παρά τις προσπάθειες της οικογένειας να περιορίσει την έκθεσή της στα social media, η κακοποίηση συνεχίστηκε, επηρεάζοντας σοβαρά την ψυχολογική της κατάσταση.

Σύμφωνα με καταγγελίες, προσβλητικά σχόλια εις βάρος της δεν σταμάτησαν ούτε μετά τον θάνατό της.

Πολιτικές προεκτάσεις

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με βουλευτές να ζητούν αυστηρότερη εποπτεία και ενδεχόμενο κλείσιμο πλατφορμών που φιλοξενούν περιεχόμενο κακοποιητικού χαρακτήρα.

Πέρα από τις αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη σχέση των social media με την ιδιωτικότητα, τα όρια της δημόσιας έκθεσης και την ευθύνη απέναντι στη διαδικτυακή βία. Η δημόσια συζήτηση συνεχίζεται, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται πλέον όχι μόνο στο περιεχόμενο των αναρτήσεων, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκε η τραγωδία.