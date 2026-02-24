Υπάρχουν στιγμές που νιώθεις ότι μια ελληνική παραγωγή δεν είναι απλώς επιτυχία, αλλά πολιτιστικό διαβατήριο. Κάπως έτσι ήταν και η εμφάνιση των συντελεστών του Maestro στο Λονδίνο, σε μια βραδιά που δεν ήταν απλώς λαμπερή, αλλά πραγματικά διεθνής. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης και η Κλέλια Ανδριολάτου έδωσαν το «παρών» στο πολυσυζητημένο after party των BAFTA, που διοργάνωσε η British Vogue. Και όχι, δεν μιλάμε για μια απλή κοινωνική εμφάνιση. Μιλάμε για ένα από τα πιο κλειστά και επιδραστικά events της βρετανικής πρωτεύουσας, εκεί όπου η μόδα συναντά τον κινηματογράφο και οι συστάσεις γίνονται σε χαμηλό φωτισμό αλλά με υψηλό κύρος.

Η παρουσία τους σε έναν τέτοιο χώρο λειτουργεί σχεδόν συμβολικά. Το Maestro δεν είναι πια μόνο μια ελληνική επιτυχία. Είναι ένα project που άνοιξε δρόμους και εκτός συνόρων, συζητήθηκε, ταξίδεψε, προβλήθηκε. Και όταν οι πρωταγωνιστές του περπατούν δίπλα σε αστέρες του παγκόσμιου σινεμά, δεν είναι απλώς «καλεσμένοι». Είναι μέρος της συζήτησης.

Στα social media, οι ίδιοι μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη βραδιά, με τη χαρακτηριστική φράση «Το Λονδίνο δεν κοιμήθηκε, απλά μετακόμισε στο after party». Ένα σχόλιο που αποτυπώνει ακριβώς το vibe της βραδιάς. Κομψότητα, ένταση, και εκείνη η αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει.

Στυλιστικά, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης κινήθηκε με ασφάλεια στη διαχρονική επιλογή ενός μαύρου κοστουμιού κλασικής γραμμής με γραβάτα. Χωρίς πειραματισμούς, χωρίς υπερβολές. Μια εμφάνιση που έδειχνε αυτοπεποίθηση και επίγνωση του χώρου.

Η Κλέλια Ανδριολάτου, από την άλλη, επέλεξε ένα διάφανο ροζ φόρεμα με την υπογραφή της Vassia Kostara. Θηλυκό, αέρινο, με τη σωστή δόση τόλμης. Δεν ήταν απλώς ένα όμορφο φόρεμα. Ήταν μια επιλογή που ισορροπούσε ανάμεσα στη ρομαντική διάθεση και στη σύγχρονη δυναμική.