Η ιδέα ότι η γονιμοποίηση είναι ένας τυχαίος αγώνας δρόμου όπου ο πιο γρήγορος κερδίζει το έπαθλο φαίνεται πως ανήκει στο παρελθόν. Η μελέτη του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης με επικεφαλής τον John Fitzpatrick έφερε στο φως δεδομένα που μας κάνουν να βλέπουμε τη σύλληψη με άλλο μάτι. Στην πραγματικότητα το ωάριο χρησιμοποιεί χημικά σήματα για να καθοδηγήσει τα σπερματοζωάρια και αυτή η διαδικασία δεν είναι καθόλου τυχαία. Τα ωοθυλακικά υγρά που περιβάλλουν το ωάριο περιέχουν χημειοελκυστικές ουσίες οι οποίες λειτουργούν σαν ένα είδος βιολογικού αρώματος που μαγνητίζει συγκεκριμένους κολυμβητές.

Η χημεία της επιλογής πίσω από το μικροσκόπιο

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι το ωάριο μιας γυναίκας μπορεί να μην δείχνει την ίδια προτίμηση στο σπέρμα του συντρόφου της όσο σε εκείνο ενός εντελώς ξένου άνδρα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει κάποια συνειδητή απιστία σε μοριακό επίπεδο αλλά υποδεικνύει την ύπαρξη ενός πολύπλοκου συστήματος γενετικής συμβατότητας. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το ωάριο προσελκύει έως και 40% περισσότερα σπερματοζωάρια από συγκεκριμένους άνδρες γεγονός που αποδεικνύει ότι η χημική επικοινωνία είναι καθοριστική. Αυτή η επιλεκτικότητα φαίνεται να σχετίζεται με το σύστημα HLA του ανοσοποιητικού μας καθώς η φύση επιδιώκει τον συνδυασμό γονιδίων που θα προσφέρει στο έμβρυο την καλύτερη δυνατή άμυνα απέναντι στις ασθένειες.

Η κρυφή γυναικεία επιλογή και η πραγματικότητα

Παρά τον ενθουσιασμό που προκαλεί η φράση ότι το ωάριο διαλέγει τον πατέρα οφείλουμε να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί με τις υπερβολές των μέσων ενημέρωσης. Η θεωρία της κρυφής γυναικείας επιλογής εξηγεί ότι οι γυναίκες έχουν εξελίξει μηχανισμούς που ευνοούν το σπέρμα με την καλύτερη γενετική ποιότητα μετά την επαφή. Δεν πρόκειται για μια ρομαντική απόφαση αλλά για μια αυστηρή βιολογική διαδικασία ελέγχου ποιότητας. Το ωάριο δεν είναι ένας παθητικός δέκτης που περιμένει τον νικητή αλλά ένας ενεργός παίκτης που βάζει τα δικά του φίλτρα πριν επιτρέψει την είσοδο.

Μια νέα ματιά στην υπογονιμότητα

Αυτές οι ανακαλύψεις ανοίγουν νέους δρόμους για τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες χωρίς κάποια προφανή ιατρική αιτία. Η κατανόηση της χημικής ασυμβατότητας μεταξύ ωαρίου και σπερματοζωαρίου μπορεί να εξηγήσει γιατί ορισμένες προσπάθειες αποτυγχάνουν παρόλο που και οι δύο πλευρές φαίνονται υγιείς. Η επιστήμη πλέον εστιάζει στο πώς μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χημικό χάσμα προσφέροντας πιο στοχευμένες λύσεις στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Είναι ανακουφιστικό να γνωρίζουμε ότι μερικές φορές η φύση απλώς περιμένει το σωστό ταίριασμα για να κάνει το θαύμα της.