Ο Tom Hanks βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερα συγκινητικής στιγμής, καθώς συμμετείχε ενεργά στον εορτασμό του Ορθόδοξου Πάσχα στο Orthodox Cathedral of Saint Sophia.

Την αποκάλυψη έκανε η Melina Kanakaredes μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μοιράστηκε φωτογραφίες από τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας που πέρασε με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχωρίζει εκείνο της Μεγάλης Παρασκευής, στις 10 Απριλίου, όπου ο βραβευμένος ηθοποιός φαίνεται να κρατά τον Επιτάφιο, συμμετέχοντας με σεβασμό στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της ημέρας.

Η ίδια η ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα προσωπικό και ιδιαίτερα θερμό μήνυμα, στο οποίο αποτυπώνει το κλίμα των ημερών και τη σημασία της παράδοσης:

«Χριστός Ανέστη. Ελπίζω όλοι όσοι γιόρτασαν το Ορθόδοξο Πάσχα, να είχαν μία καταπληκτική και χαρούμενη μέρα! Ο εφετινός εορτασμός ήταν απίστευτα ξεχωριστός –καθ’ όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα– η ασύλληπτη τιμή να μεταφέρεις τον Επιτάφιο τη Μεγάλη Παρασκευή, οι όμορφες λειτουργίες στον Καθεδρικό της Αγίας Σοφίας στο Λος Άντζελες, το υπέροχο πασχαλινό πάρτι της οικογένειας Γιαννόπουλος. Είναι αυτές οι στιγμές παράδοσης, πίστης και χαράς που μας βοηθούν στις δυσκολότερες στιγμές! Τόσο ευγνώμων».

Η παρουσία του Tom Hanks, που είναι γνωστός για τη στενή του σχέση με την Ελλάδα και την Ορθόδοξη πίστη, δεν πέρασε απαρατήρητη, προσθέτοντας μια ακόμη ιδιαίτερη νότα στον φετινό εορτασμό της ελληνικής ομογένειας στο Λος Άντζελες.

