Αδιάφορη απέναντι στην ιδέα μιας μεγάλης καριέρας φαίνεται πως υπήρξε η Βίλμα Τσακίρη στη διαδρομή της στην υποκριτική, όπως η ίδια παραδέχτηκε σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση. Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να κυνηγήσει έντονα την εξέλιξη αυτή, επιλέγοντας έναν πιο χαλαρό και αυθόρμητο δρόμο μέσα στον χώρο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου βρέθηκε καλεσμένη το απόγευμα της Πέμπτης 2 Απριλίου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μεγάλη καριέρα δεν έκανα, όχι γιατί με αδίκησαν αλλά γιατί ψιλοβαριέμαι. Δεν την κυνήγησα κιόλας. Πιο πολύ η δουλειά με κυνηγάει παρά εγώ τη δουλειά».

Παράλληλα, περιέγραψε ένα περιστατικό που αποτυπώνει απόλυτα αυτή τη στάση ζωής, όταν βρέθηκε να εξασφαλίζει ρόλο στις «Τρωάδες» χωρίς να το έχει προγραμματίσει. «Ας πούμε, ήμουν στις Σπέτσες και ήρθε η Ματίνα Καρά που είναι λίγο πιο κοντή από μένα και μου είπε ότι “ο Τσαρούχης ανεβάζει τις Τρωάδες και ψάχνει να βρει μια ψηλή”. Για την Ματίνα δηλαδή εγώ ήμουν ψιλή. Αρχίζει να μου λέει ποιες πήγαν στην οντισιόν, κάτι δίμετρες που δεν άρεσαν. Αποφάσισα να πάω, κράτησε τα παιδιά η πεθερά μου και κατέβηκα στο λιμάνι για να βρω ένα ωραίο ροζ ύφασμα. Έραψα μια φούστα ίσια και έβαλα από πάνω ένα πράγμα σαν χιτώνα, μια ζώνη κεντητή, οπότε ήμουν σαν αρχαία Ελληνίδα», θυμήθηκε.