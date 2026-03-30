Η Ζόζεφιν μίλησε ανοιχτά για την επανασύνδεσή της με τον Νίνο, αποκαλύπτοντας πως εκείνη ήταν που πήρε την πρωτοβουλία να τον πλησιάσει ξανά μετά τον χωρισμό τους. Όπως εξομολογήθηκε, όταν βρέθηκαν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, του είπε χωρίς περιστροφές πως «είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον».

Η τραγουδίστρια βρέθηκε τη Δευτέρα 30 Μαρτίου στο «Πρωινό» και, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στη δεύτερη ευκαιρία που έδωσαν στη σχέση τους, στην περίοδο που έμειναν χώρια, αλλά και στο νέο ντουέτο τους με τίτλο «Τι Κάνεις;».

Μιλώντας για την απόφαση να κάνει εκείνη το πρώτο βήμα, η Ζόζεφιν εξήγησε πως δεν άφησε ποτέ πραγματικά πίσω της αυτή τη σχέση. Αντίθετα, πίστευε ότι υπήρχε ακόμη συναίσθημα και από τις δύο πλευρές. Όπως είπε, ο χωρισμός τους ήρθε τον Αύγουστο, ενώ η προσπάθεια επανασύνδεσης έγινε το Πάσχα του 2025, με τον Νίνο αρχικά να κρατά αποστάσεις.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Εγώ έκανα το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε. Χωρίσαμε τον Αύγουστο και έκανα την προσπάθεια το Πάσχα και από τότε είμαστε μαζί. Στην αρχή δεν μου μιλούσε, τον είχα στενοχωρήσει. Είμαι της άποψης ότι άμα αγαπάς και θες κάτι πραγματικά και υπάρχει καθαρός ουρανός, κάνεις την προσπάθεια σου και φτιάχνουν τα πράγματα. Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό μας, του είπα: “Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον”».

Στη συνέχεια, στάθηκε και στους λόγους που οδήγησαν στη ρήξη, παραδεχόμενη πως η ίδια είχε ευθύνη. Όπως εξήγησε, εκείνη την περίοδο υπήρχαν εντάσεις, διαφωνίες και προσωπικά ζητήματα που επηρέασαν τη συμπεριφορά της. Παράλληλα, τόνισε πως αφιέρωσε χρόνο στον εαυτό της, ώστε να καταλάβει καλύτερα τι είχε συμβεί και να δουλέψει πάνω στα λάθη της.

Με ειλικρίνεια είπε: «Μην με βλέπεις έτσι ήρεμη. Έχω και εγώ τα δικά μου, είμαι και εγώ δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι έφταιξα. Ήταν κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκαμε, έκανα ψυχανάλυση. Είμαι ένας άνθρωπος που δούλευα πάρα πολύ, και ήμουν λίγο απότομη. Είχα διάφορα δικά μου. Έκατσα και τα βρήκα λίγο με τον εαυτό μου. Εκείνος είναι νορμάλ. Είναι ένας ήσυχος άνθρωπος. Όλο αυτό ήταν έντονο. Πέρασε ένα διάστημα και επειδή δεν προχώρησε κανένας, ούτε ραντεβού ούτε τίποτα, ξαναβγήκαμε. Τον σκεφτόμουν, τον ήθελα. Μείναμε χώρια οκτώ μήνες. Δεν έφυγε από το μυαλό μου ποτέ».

Αναφερόμενη στον Νίνο, τον περιέγραψε ως έναν ήρεμο άνθρωπο, ενώ ξεκαθάρισε πως στο διάστημα που έμειναν χώρια κανείς από τους δύο δεν προχώρησε παρακάτω. Αυτό, όπως φάνηκε, άφησε χώρο για να ξαναβρεθούν και να δώσουν μια νέα ευκαιρία στη σχέση τους.

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε και το νέο τους τραγούδι «Τι κάνεις;», το οποίο, σύμφωνα με τη Ζόζεφιν, καθρεφτίζει απόλυτα όσα έζησαν μαζί. Η ίδια αποκάλυψε πως όταν το άκουσε πρώτη φορά, συγκινήθηκε έντονα, αφού αναγνώρισε μέσα στους στίχους τη δική τους κοινή διαδρομή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όταν ο Νίνο μου έβαλε το τραγούδι “Τι κάνεις;” ήμασταν στο σπίτι. Συγκινήθηκα όταν το άκουσα γιατί ήταν η ιστορία μας. Το άκουσα μέσα από την ψυχή του, ήταν ακριβώς αυτό που ζήσαμε. Και μου λέει “θα το πεις;”, λέω “ναι” και έτσι έγινε το ντουέτο».

Τέλος, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη σχέση της με τα παιδιά του Νίνο, σημειώνοντας πως έχουν πολύ όμορφη επαφή. Παράλληλα, μίλησε με θαυμασμό για τον ίδιο ως πατέρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως ο γάμος δεν είναι κάτι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις σκέψεις της.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Έχω γνωρίσει τα παιδιά του. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Είναι ξεχωριστά παιδιά και αυτός εκπληκτικός μπαμπάς. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι».