Η αλήθεια είναι πως εντυπωσιάζεσαι με τις διαφημίσεις αλλά σκέφτεσαι πώς θα μπορούσες να κάνεις και εσύ τις δικές σου για να βοηθήσεις τη δική σου επιχείρηση; Ευτυχώς, η KnowCrunch παρουσιάζει για πρώτη φορά το πληρέστερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε Google Ads . Το Professional Certificate in Google Advertising διάρκειας 57 ωρών, θα ξεκινήσει στις 18 Φεβρουαρίου 2019 στην Aθήνα, με εισηγητές τους καλύτερους, έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς, σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece.

Σε ποιους απευθύνεται το Professional Certificate in Google Advertising;

Το Professional Certificate in Google Advertising απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν να δημιουργούν άριστες καμπάνιες στη Google για τα προϊόντα τους ή για πελάτες τους. Συγκεκριμένα σε επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν στο επάγγελμά τους ή να βρούνε νέους πελάτες, σε στελέχη που θέλουν να αποκτήσουν μοναδικές γνώσεις και να εξελιχτούν στην εργασία τους και σε φοιτητές που ψάχνουν άμεσα εργασία. Ειδικά στους ανέργους δίνει ένα πανίσχυρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς οι απόφοιτοι της KnowCrunch προτιμώνται από την αγορά και έχουν 80%-100% απορρόφηση εργασίας ενώ οι instructors ασχολούνται με τον καθένα προσωπικά.

Τι θα μάθετε σ’ αυτό το course;

Στο Professional Certificate in Google Advertising θα μάθετε πώς να:

Δημιουργήσετε λογαριασμούς Google Advertising

Εργαστείτε με search ads & keywords

Βελτιώσετε το quality score των διαφημίσεών σας

Χρησιμοποιήσετε goals και conversion tracking

Εργαστείτε με display ads, networks και targeting

Εργαστείτε με video ads και YouTube

Εργαστείτε με Gmail ads

Κάνετε Conversion Rate Optimization και performance marketing

Πουλήσετε σε τρίτους google advertising services

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες του Professional Certificate in Google Advertising;

Το πρόγραμμα βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές μέσα από την καρδιά των εξελίξεων την Αμερική και ανανεώνεται καθημερινά. Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι :

· Preparing Google Accounts

· Google Search Advertising

· Google Display Network Advertising (G.D.N)

· YouTube Advertising

· Gmail Advertising

· Google Remarketing

· Google Advertising Services

Το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, επιμελήθηκε ο Αποστόλης Αϊβαλής, διεθνής σύμβουλος επιχειρηματικής στρατηγικής, Managing Partner της aival.com και πρωτοπόρος σε θέματα Digital & Social Media Marketing στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ποιοι είναι οι instructors;

Ο Αποστόλης Αϊβαλής, ο Κωνσταντίνος Ανδρούτσος, ο Γιώργος Αραπογιαννης, ο Γιάννης Δεβελέκος, ο Πάνος Λαδάς και ο Σωτήρης Πανταζής, όλοι τους σημαντικά στελέχη της αγοράς, με χρόνια εμπειρία στον κλάδο, θα μοιραστούν τις γνώσεις τους και την κατάρτιση τους με τους φοιτητές μας.

Για να κλείσετε εγκαίρως την συμμετοχή σας πριν εξαντληθούν οι θέσεις, επισκεφθείτε το website της KnowCrunch.

Ποιοι είναι οι φορείς;

Η KNOWCRUNCH είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου courses, certificates & diplomas. Εξειδικεύεται στο business & entrepreneurship, marketing & digital marketing.

Το Deree – The American College of Greece είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο ιδιωτικό αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη, αναγνωρισμένο από τη New England Association of Schools and Colleges (NEASC), με περισσότερους από 2.800 σπουδαστές από 54 χώρες και περισσότερους από 50.000 απόφοιτους που ζουν και εργάζονται σε όλο τον κόσμο.