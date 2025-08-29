Αν μεγαλώσαμε με κάτι όλοι μας, αυτό δεν ήταν ούτε με το γάλα «για γερά κόκαλα» ούτε τα μαμαδίστικα φαγητά. Ήταν με τις άκυρες ατάκες που έλεγαν οι γονείς μας και μάλιστα με τρομερή σοβαρότητα που στο παιδικό μας μυαλό ήταν πια κανόνες απαράβατοι. Μεγαλώσαμε με εκείνες τις μαγικές ατάκες που οι γονείς μας πετούσαν με απίστευτη σιγουριά, λες και ήταν γραμμένες σε ιερά κιτάπια. Όπως:

«Μην κάθεσαι κοντά στην τηλεόραση, θα χαλάσουν τα μάτια σου.»

«Μην καταπίνεις τα κουκούτσια από το καρπούζι, θα φυτρώσει δέντρο μέσα σου.»

«Αν πιεις καφέ, δε θα ψηλώσεις.»

«Αν βάλεις το χέρι σου έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου, θα στο κόψει φορτηγό.»

«Μην τρως το φαγητό από την κατσαρόλα, θα μείνεις ανύπαντρη.»

«Αν κάθεσαι με σταυρωμένα πόδια, θα στραβώσουν τα κόκαλά σου.»

«Αν αφήνεις το φως ανοιχτό, θα τυφλωθείς.»

«Μην τρως πολλές ελιές, γιατί θα βγάλεις κρεατοελιές.»

«Μη μετράς τα αστέρια, γιατί θα βγάλεις σπυράκια.»

«Αν δε φας το φαγητό σου, θα σε πάρει ο αστυνομικός/ο σκουπιδιάρης/ο γύφτος.»

«Μην καταπίνεις την τσίχλα, θα κολλήσει στο έντερό σου.»

Κάπως έτσι, μια βόλτα με το αυτοκίνητο μετατρεπόταν σε σκηνή ταινίας τρόμου, αφού αν τολμούσες να απλώσεις χέρι στο παράθυρο, κινδύνευες να το χάσεις για πάντα. Και φυσικά, το να φας από την κατσαρόλα ισοδυναμούσε με την πιο σκοτεινή κατάρα: να μείνεις για πάντα ανύπαντρη! Επίσης, σύμφωνα με τη λογική της μαμάς, ο καφές φταίει που δεν φτάσαμε το 1.80. Όσο για τις ελιές; Προφανώς και θα μας γέμιζαν κρεατοελιές. Πώς να μην πειστείς; Είχαν τον αέρα της απόλυτης βεβαιότητας και μάλιστα από άτομα που στο παιδικό μας μυαλό είναι οι μικροί μας θεοί!

Βέβαια, σήμερα αυτό που μένει είναι νοσταλγία για τα παιδικά μας χρόνια και την παιδικότητα που χάθηκε… Γιατί αυτές οι ατάκες, όσο παράλογες κι αν ήταν, είχαν τον σκοπό, να μας μαζέψουν, να μας βάλουν όρια και, κακά τα ψέματα, να μας χαρίσουν απίστευτες ατάκες για να λέμε κι εμείς στα παιδιά μας. Αν και ελπίζω να μην την χρησιμοποιήσω στα παιδιά μου… ξέρω ότι έστω και κατά λάθος, ασυνείδητα, κάποια από αυτές θα την πω!