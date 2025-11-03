Ένα σχολείο στο Μέιν των ΗΠΑ αποφάσισε να αντικαταστήσει τις κλασικές τιμωρίες με κάτι πολύ πιο έξυπνο, και όπως φαίνεται, αποτελεσματικό, πεζοπορίες στη φύση. Οι μαθητές του Morse High School έχουν πλέον δύο επιλογές, είτε να μείνουν μέσα στο σχολείο (τύπου The Breakfast Club) είτε να βγουν έξω, να περπατήσουν και να καθαρίσουν το μυαλό τους σε μια ωραία πεζοπορία!

Από τις φωνές στις… διαδρομές

Όσοι μεγάλωσαν στα ‘90s θυμούνται καλά τις «παιδαγωγικές» τιμωρίες με χτύπημα με τη βέργα, αποβολές, φωνές και τα πάντα όλα, εκτός από ψυχραιμία. Όμως η σχολική σύμβουλος Λέσλι Τράντι, φανατική λάτρης της φύσης, είχε άλλη άποψη. Έστησε ένα πρόγραμμα όπου οι μαθητές, αντί να τιμωρούνται, καλούνται να φορέσουν τα αθλητικά τους και να βγουν στο βουνό.

Οι μαθητές στην αρχή δεν… ψήνονταν για πεζοπορία

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πρώτες αντιδράσεις ήταν μάλλον χλιαρές. «Νόμιζα ότι θα είναι βαρετό», παραδέχτηκε ο 15χρονος Άλεξ Σότο, που αρχικά προτίμησε την τιμωρία μέσα στο σχολείο.

Η συμμαθήτριά του, Έλσι Νέλσον-Γουόλινγκ, είχε επίσης αμφιβολίες: «Γιατί να θέλω να περπατάω;». Μέχρι που το δοκίμασαν. Και τότε, όλα άλλαξαν.

Το “θαύμα” της φύσης

Μετά τις πρώτες πεζοπορίες, οι μαθητές άρχισαν να αισθάνονται κάτι διαφορετικό. Η ηρεμία του δάσους, ο ήχος των πουλιών, οι συζητήσεις μακριά από τα κινητά, όλα αυτά τους βοήθησαν να χαλαρώσουν και να δουν τα πράγματα αλλιώς. Ο Άλεξ, που έκανε τρεις τέτοιες διαδρομές μετά από παραβάσεις στο σχολείο, λέει πως τώρα καταλαβαίνει περισσότερο τις συνέπειες των πράξεών του.

Η Έλσι, που είχε θέμα με την προσοχή στο μάθημα, άρχισε όχι μόνο να συμμετέχει ξανά αλλά και να πηγαίνει στις πεζοπορίες εθελοντικά.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα γιοα πεζοπορία

Η Τράντι δεν σκέφτηκε την ιδέα τυχαία. Από το 2005 δουλεύει στο Morse High και το 2021 ξεκίνησε μια λέσχη υπαίθριων δραστηριοτήτων. Όταν παρακολούθησε ένα σεμινάριο για τα οφέλη της φύσης στην ψυχική υγεία, αποφάσισε να το πάει ένα βήμα παραπέρα και να αντικαταστήσει τις τιμωρίες με βόλτες έξω στη φύση. Η διεύθυνση είπε «ναι» και το πείραμα ξεκίνησε με μόλις τέσσερις μαθητές. Σήμερα, το πρόγραμμα έχει γίνει τόσο δημοφιλές που ακόμα και παιδιά χωρίς πειθαρχικά ζητήματα ζητούν να συμμετάσχουν.

Το αποτέλεσμα; Εντυπωσιακό!

Σύμφωνα με την Τράντι, οι αποβολές έχουν μειωθεί θεαματικά. Πλέον, μόνο 2-3 μαθητές την εβδομάδα συμμετέχουν σε πεζοπορίες αντί για 6-7 παλαιότερα. Και κάποιοι επιστρέφουν οικειοθελώς, μόνο και μόνο για την εμπειρία.

Φαίνεται, λοιπόν, πως η πεζοπορία στη φύση δεν είναι απλώς μια «εναλλακτική τιμωρία», αλλά μια ευκαιρία για επανασύνδεση, ηρεμία και πραγματική μάθηση, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για εμάς τους μεγάλους, που ίσως χρειάζεται κι εμείς να έρθουμε σε επαφή με τη φύση.