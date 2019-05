Η KnowCrunch παρουσιάζει για πρώτη φορά το πληρέστερο crash course για copywriting. Το Copywriting for articles, social media posts & ads διάρκειας 12 ωρών, θα ξεκινήσει στις 21 Ιουνίου 2019 στην Aθήνα, με εισηγητές τους καλύτερους, έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς, σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece.

Σε ποιους απευθύνεται το Copywriting for articles, social media posts & ads course;

Το συγκεκριμένο course απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν να γράφουν άριστα copies για τα social media posts και τις διαφημίσεις για τα προϊόντα τους ή για πελάτες τους καθώς και σε όσους θέλουν να γράφουν search engine optimized άρθρα με τίτλους εμπλουτισμένους με σωστά keywords ώστε να αυξήσουν το traffic στo website τους.

Τι θα μάθετε σ’ αυτό το course;

Στο Copywriting for articles, social media posts & ads θα μάθετε πώς να:

Αξιοποιήσετε τις δημοσιεύσεις και τις διαφημίσεις των κοινωνικών μέσων για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρησή σας

Δημιουργήσετε αποτελεσματικά copies για τις αναρτήσεις και τις διαφημιστικές καμπάνιες

Χρησιμοποιήσετε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για copywriting

Ποιοι είναι οι instructors;

Ο Αποστόλης Αϊβαλής, ο Γιώργος Αραπογιαννης, η Κατερίνα Δημητρακοπούλου, ο Παναγιώτης Παπαχατζής και ο Πάνος Λαδάς, όλοι τους σημαντικά στελέχη της αγοράς, με χρόνια εμπειρία στον κλάδο, θα μοιραστούν τις γνώσεις τους και την κατάρτιση τους με τους σπουδαστές μας

Για να κλείσετε εγκαίρως την συμμετοχή σας πριν εξαντληθούν οι θέσεις, επισκεφθείτε το website της KnowCrunch.

Ποιοι είναι οι φορείς;

Η KNOWCRUNCH είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου courses, certificates & diplomas. Εξειδικεύεται στο business & entrepreneurship, marketing & digital marketing.

Το Deree – The American College of Greece είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο ιδιωτικό αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη, αναγνωρισμένο από τη New England Association of Schools and Colleges (NEASC), με περισσότερους από 2.800 σπουδαστές από 54 χώρες και περισσότερους από 50.000 απόφοιτους που ζουν και εργάζονται σε όλο τον κόσμο.