Η Ημέρα του Παιδιού είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε κάτι που συχνά ξεχνάμε μέσα στη ρουτίνα, τα παιδιά δεν χρειάζονται απλώς φροντίδα, αλλά και κατανόηση. Και η στιγμή που το παιδί ξεσπάει σε θυμό είναι ίσως η πιο δύσκολη, αλλά και η πιο καθοριστική για τη σχέση σας.

Ο θυμός είναι συναίσθημα, όχι “κακή συμπεριφορά”

Το πρώτο που χρειάζεται να θυμάσαι είναι ότι ο θυμός δεν είναι “κακό” συναίσθημα. Είναι φυσιολογικός, ανθρώπινος και αναπόφευκτος. Αυτό που βλέπεις, το κλάμα, οι φωνές, είναι απλώς η εκδήλωση ενός συναισθήματος που το παιδί δεν ξέρει ακόμη πώς να διαχειριστεί. Αντί, λοιπόν, να το μαλώσεις ή να του πεις “σταμάτα να φωνάζεις”, δοκίμασε να του πεις “βλέπω ότι έχεις θυμώσει πολύ”. Αυτή η φράση, όσο απλή κι αν φαίνεται, δίνει στο παιδί το μήνυμα ότι το καταλαβαίνεις, κι αυτό είναι το πρώτο βήμα για να ηρεμήσει.

Η ψυχραιμία σου είναι ο καθρέφτης του

Όσο δύσκολο κι αν είναι, εσύ χρειάζεται να μείνεις ήρεμη. Αν αντιδράσεις κι εσύ με φωνές ή νεύρα, το παιδί μαθαίνει ότι ο θυμός “λύνεται” με περισσότερο θυμό. Κράτα την ψυχραιμία σου, πάρε βαθιά ανάσα, ακόμη κι αν μέσα σου “βράζεις”. Μπορείς να πεις, “θα μιλήσουμε όταν ηρεμήσουμε και οι δύο”. Αυτή η στάση το διδάσκει κάτι πολύ πιο σημαντικό από κάθε “διάλεξη”, ότι τα συναισθήματα δεν πρέπει να καταπιέζονται, αλλά να εκφράζονται με σεβασμό.

Μην ψάχνεις πάντα τον λόγο – ψάξε το συναίσθημα

Συχνά ψάχνουμε να βρούμε τι προκάλεσε τον θυμό, “μήπως του πήραν το παιχνίδι; μήπως πεινάει; μήπως είναι κουρασμένο;”. Όλα αυτά παίζουν ρόλο, αλλά ο θυμός συνήθως κρύβει κάτι βαθύτερο, μια απογοήτευση, μια ανασφάλεια, μια ανάγκη για προσοχή. Αν το παιδί σου αισθάνεται ότι το ακούς χωρίς να το κρίνεις, θα αρχίσει σιγά σιγά να εκφράζεται με λόγια αντί για φωνές.

Θέσε όρια, αλλά με αγάπη

Το “σε καταλαβαίνω” δεν σημαίνει “κάνε ό,τι θέλεις”. Τα όρια είναι απαραίτητα, γιατί προσφέρουν ασφάλεια. Μπορείς να πεις ας πούμε “ξέρω ότι είσαι θυμωμένος, αλλά δεν μπορούμε να πετάμε πράγματα. Αν θες, μπορείς να μου πεις τι σε πείραξε ή να κάνεις ένα διάλειμμα στο δωμάτιό σου”. Έτσι δείχνεις κατανόηση χωρίς να επιτρέπεις επικίνδυνες ή επιθετικές συμπεριφορές.

Η επαφή μετά την καταιγίδα

Όταν ο θυμός περάσει, είναι σημαντικό να υπάρξει επανασύνδεση. Αγκαλιάστε το παιδί, μιλήστε ήρεμα και εξηγήστε του ότι το αγαπάς ό,τι κι αν γίνει. Το παιδί χρειάζεται να νιώσει ότι ο θυμός του δεν “χαλάει” τη σχέση σας. Αυτή η σιγουριά το βοηθά να αποκτήσει συναισθηματική ασφάλεια και να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του καλύτερα μεγαλώνοντας.

Δεν υπάρχει “τέλειος” γονιός, ούτε “τέλειο” παιδί. Υπάρχουν στιγμές έντασης, κούρασης και αδιεξόδων, και είναι απολύτως φυσιολογικό. Αυτό που έχει σημασία είναι η πρόθεση, να καταλαβαίνεις, να καθοδηγείς και να αγαπάς, ακόμη κι όταν δεν είναι εύκολο. Η Ημέρα του Παιδιού μας το θυμίζει κάθε χρόνο, γιατί κάθε παιδί χρειάζεται να νιώθει ότι έχει έναν ενήλικα δίπλα του που το βλέπει, το ακούει και το καταλαβαίνει.