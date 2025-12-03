Η πιο λαμπερή και γλυκιά εποχή του χρόνου έφτασε επιτέλους, γεμίζοντας τις καρδιές μας με ζεστασιά και προσμονή για τις γιορτές. Tα σχολεία σε λίγες μέρες κλείνουν και η αγωνία των γονέων για την δημιουργική, ασφαλή και άκρως διασκεδαστική απασχόληση των παιδιών, κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, κορυφώνεται. Φαντάσου, λοιπόν, έναν παραμυθένιο χώρο όπου τα παιδικά γέλια γεμίζουν την ατμόσφαιρα, η φαντασία ζωντανεύει και κάθε μέρα αποτελεί μια νέα, συναρπαστική, χριστουγεννιάτικη περιπέτεια! Ο Joy περιμένει όλους τους μικρούς του φίλους για να ζήσουν μαζί τα πιο γλυκά Χριστούγεννα. Έτσι, μπορείς κι εσύ να χαρίσεις στο παιδί σου παιχνίδι και δημιουργικότητα, στον φιλόξενο οικογενειακό Πολυχώρο της WONDERLAND, που ανοίγει τις πόρτες του για το φετινό JOY CHRISTMAS CAMP!

Ημερομηνίες και ώρες για ξεφάντωμα

Αρχικά, το JOY CHRISTMAS CAMP έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί σε δύο βασικές περιόδους κατά τη διάρκεια των γιορτών. Συγκεκριμένα, η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει τις ημέρες 22/12, 23/12 και 24/12, ενώ η δεύτερη αφορά τις 29/12, 30/12 και 31/12. Επιπλέον, έχουν προστεθεί και οι ημέρες 2/1 και 5/1, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο 8ήμερο πρόγραμμα. Η προσέλευση των παιδιών, ηλικίας από 2,5 έως 9 ετών, γίνεται με άνεση μεταξύ 08:30 και 09:00. Όσον αφορά την αποχώρηση, οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των 14:00 ή 16:00. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ενέργεια για τις ατελείωτες δραστηριότητες, παρέχονται τρία γεύματα ημερησίως, πρωινό, μεσημεριανό και απογευματινό.

Πρόγραμμα δημιουργικότητας και χαράς

Φυσικά, το πλούσιο και ευφάνταστο πρόγραμμα της WONDERLAND είναι σχεδιασμένο για να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Καθημερινά, οι μικροί μας φίλοι συμμετέχουν σε δημιουργική απασχόληση, sensory play, και ευφάνταστα παιχνίδια ΙΚΟ. Θα δημιουργήσουν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες κάρτες και το στολίδι για το δέντρο. Προφανώς, δεν θα μπορούσε να λείψει το γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Επίσης, οι μέρες γεμίζουν με χριστουγεννιάτικες ιστορίες-παραμύθια, χριστουγεννιάτικο κινητικό παιχνίδι και Christmas movie time.

Αξίζει να σημειωθεί πως το sensory play αποτελεί βασικό κομμάτι του camp. Μέσα από δραστηριότητες που ενεργοποιούν τις αισθήσεις, όπως η πλαστελίνη και ο πηλός, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο με έναν διασκεδαστικό τρόπο, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις κινητικές τους δεξιότητες και τη δημιουργικότητά τους. Αυτού του είδους η δημιουργική απασχόληση είναι ουσιαστική για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

Εν τω μεταξύ, οι μικροί μάγειρες θα απολαύσουν τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική, φτιάχνοντας μπισκότα και την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επίσης, γουράκια για την νέα χρονιά και την κατασκευή ημερολογίου, ενώ η διασκέδαση κορυφώνεται με face painting, χορό και καραόκε. Η πιο συναρπαστική στιγμή; Το κυνήγι των κρυμμένων δώρων του Αϊ Βασίλη και ο κρυμμένος θησαυρός! Φυσικά, υπάρχει πάντα χρόνος για ελεύθερο παιχνίδι στην κεντρική παιχνιδοκατασκευή.

Τί γίνεται με το κόστος;

Το κόστος συμμετοχής για μία ημέρα με πλήρες ωράριο ανέρχεται στα 50€ ανά παιδί. Ωστόσο, για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, υπάρχει ειδική τιμολόγηση, καθώς το 2ο παιδί πληρώνει 45€ και το 3ο παιδί 40€. Για όσους επιλέξουν ολόκληρο το 8ήμερο πρόγραμμα, το κόστος είναι 360€ για το 1ο παιδί και 325€ για το 2ο παιδί. Παράλληλα, υπάρχει και η επιλογή του μειωμένου ωραρίου (έως τις 14:00) με κόστος 40€ ανά ημέρα. Η συμμετοχή σε αυτό το 8ήμερο πρόγραμμα μειωμένου ωραρίου κοστίζει 290€ για το 1ο παιδί και 260€ για το 2ο παιδί. Τέλος, με τη συμμετοχή στο Christmas Camp της WONDERLAND, κάθε παιδί μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση όπου τρία τυχερά παιδιά θα κερδίσουν από ένα επιτραπέζιο παιχνίδι!

Με λίγα λόγια, το JOY CHRISTMAS CAMP στη WONDERLAND είναι, χωρίς αμφιβολία, ο ιδανικός προορισμός για να προσφέρεις στα παιδιά σου αξέχαστες, γεμάτες χαρά και δημιουργικότητα, χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις! Υπάρχει καλύτερο δώρο για τα φετινά Χριστούγεννα;

Δες αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ!