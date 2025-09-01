Υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που το παιδί σου είναι έτοιμο να εκραγεί. Το βλέπεις στο βλέμμα του: «Δεν αντέχω άλλο». Κι εσύ, αντί να του πεις «σταμάτα» ή «ηρέμησε», δοκιμάζεις κάτι διαφορετικό: του λες μια ιστορία. Όχι γιατί πιστεύεις πως θα λύσει το πρόβλημα, αλλά γιατί η αφήγηση μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μικρό καταφύγιο. Σαν μια ανάσα που του δίνει χώρο να μαλακώσει, να δει τα πράγματα πιο ήρεμα. Και, μεταξύ μας, συχνά ηρεμείς κι εσύ μαζί του.

Η «τεχνική» πίσω από το παραμύθι

Δεν χρειάζεται μαγικό ταλέντο. Το μυστικό κρύβεται στη δομή, ξεκινώντας από κάτι γνώριμο, βάζοντας λίγο σασπένς στη μέση και καταλήγοντας πάλι σε κάτι ασφαλές. Ο εγκέφαλος λατρεύει τα μοτίβα – νιώθει σιγουριά όταν όλα κλείνουν σε έναν κύκλο. Έτσι, αντί να μπεις στη μάχη του «μη φωνάζεις», μπορείς να ρωτήσεις: «Ξέρεις τι έκανε ένας μικρός βάτραχος όταν του πήραν το μπισκότο του;» Και ξαφνικά, έχεις την προσοχή του χωρίς φωνές, χωρίς πίεση.

Μια παύση που ανακουφίζει

Η ιστορία δεν έρχεται για να εξαφανίσει το πρόβλημα. Έρχεται για να βάλει μια παύση. Για να δώσει στο παιδί την ευκαιρία να πάρει απόσταση από τον θυμό ή τον πόνο. Να αντέξει λίγο καλύτερα. Κι αυτό, ειδικά για ένα μικρό παιδί που δεν έχει ακόμα τα λόγια να εκφράσει όσα νιώθει, είναι δώρο.

Όχι μόνο οι λέξεις, αλλά και η στάση σου

Μην ξεχνάς ότι το πώς κάθεσαι δίπλα του, το βλέμμα σου, ακόμα και η ανάσα σου, παίζουν ρόλο. Η αφήγηση είναι σχέση, όχι διάλεξη. Ακόμα και ένα περιστατικό από την καθημερινότητά σας, ειπωμένο με προσοχή, μπορεί να λειτουργήσει σαν μικρό μάθημα αντοχής. «Θυμάσαι που χάσαμε το παιχνίδι σου και τελικά το βρήκαμε;» απλό, αλλά δυνατό.

Η αρχή μιας μικρής μαγείας

Έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζονται οι τέλειες ατάκες. Μπορείς απλώς να ξεκινήσεις με το κλασικό «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα παιδί που ένιωθε όπως εσύ τώρα». Από εκεί, αφήνεις τη στιγμή να κυλήσει. Ίσως γελάσετε, ίσως κλάψει και ανακουφιστεί, ίσως απλώς σε ακούσει. Ό,τι κι αν γίνει, θα έχεις δώσει στο παιδί σου κάτι ανεκτίμητο: την αίσθηση πως δεν θέλεις να το διορθώσεις, αλλά να το καταλάβεις.