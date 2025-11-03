Το μοναχοπαίδι συχνά ακούει ότι «του λείπει η εμπειρία της συντροφιάς» ή ότι «είναι κακομαθημένο». Όμως, η επιστήμη φαίνεται να έχει άλλη γνώμη και μάλιστα με αποδείξεις. Σύμφωνα με πολλές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, τα παιδιά που μεγαλώνουν χωρίς αδέλφια έχουν περισσότερες πιθανότητες να ξεχωρίσουν στο σχολείο και να επιτύχουν ακαδημαϊκά.

Γιατί τα μοναχοπαίδια υπερέχουν στο σχολείο

Μελέτες από διάφορες χώρες, και κυρίως από την Κίνα, όπου για δεκαετίες ίσχυε ο νόμος του ενός παιδιού, δείχνουν ότι τα μοναχοπαίδια έχουν σταθερά υψηλότερες σχολικές επιδόσεις από τα παιδιά με αδέλφια. Μια πρόσφατη έρευνα σε περισσότερους από 90.000 μαθητές Δημοτικού κατέληξε ότι όσοι δεν έχουν αδέλφια όχι μόνο αποδίδουν καλύτερα, αλλά δείχνουν και μεγαλύτερη αγάπη για το σχολείο.

Οι ειδικοί αποδίδουν αυτή την υπεροχή σε τέσσερις βασικούς παράγοντες:

Περισσότερους οικονομικούς πόρους ανά παιδί.



Περισσότερο χρόνο που οι γονείς αφιερώνουν στο παιδί τους.



Στενότερη σχέση γονέα–παιδιού .



Ιδιαιτερότητες στην προσωπικότητα , όπως μεγαλύτερη αυτοπειθαρχία ή φιλοδοξία.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, όταν δεν υπάρχουν αδέλφια, οι γονείς μπορούν να επενδύσουν περισσότερο σε χρόνο, προσοχή και ευκαιρίες, στοιχεία που ενισχύουν τη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

Το προβάδισμα των πρωτότοκων

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία άλλη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Essex στη Βρετανία, που δείχνει πως ακόμη και μέσα σε οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα πρωτότοκα συνήθως πετυχαίνουν υψηλότερους στόχους. Ο λόγος; Συνήθως απολαμβάνουν τα πρώτα χρόνια «μοναχοπαιδικής» προσοχής, ενώ δέχονται συχνά και υψηλότερες προσδοκίες από τους γονείς.

Ωστόσο, όσο μεγαλώνει η οικογένεια, τόσο περιορίζεται ο χρόνος και οι πόροι που μπορεί να αφιερώσει ο γονιός στο κάθε παιδί. Ή, όπως λέει χαρακτηριστικά η συγγραφέας της μελέτης, «όσο αυξάνονται τα παιδιά, μικραίνει το κομμάτι της πίτας που παίρνει το καθένα».

Η “θεωρία της διάλυσης” και το κλειδί της επιτυχίας

Η κοινωνική ψυχολόγος Dr. Susan Newman, που έχει αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη των μοναχοπαιδιών, εξηγεί το φαινόμενο μέσα από τη λεγόμενη “θεωρία της διάλυσης”: όσο περισσότερα παιδιά έχει μια οικογένεια, τόσο περισσότερο «μοιράζονται» οι πόροι, οικονομικοί, συναισθηματικοί και χρονικοί, ανάμεσα σε όλα.

Η Newman τονίζει, όμως, ότι το ακαδημαϊκό πλεονέκτημα δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των μοναχοπαίδων. Οι γονείς μπορούν να το καλλιεργήσουν και σε οικογένειες με περισσότερα παιδιά, αρκεί να δίνουν σημασία στη σχέση με το κάθε παιδί, να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και, φυσικά, να επενδύουν στην εκπαίδευσή του.

Το μυστικό που ισοφαρίζει τα πάντα

Και κάπου εδώ έρχεται ο «μεγάλος εξισωτής», το διάβασμα. Σύμφωνα με πληθώρα μελετών, το να διαβάζουν οι γονείς στα παιδιά τους από μικρή ηλικία είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες που ενισχύουν τη γνωστική τους ανάπτυξη, τη συγκέντρωση, τη φαντασία και τη συναισθηματική τους ισορροπία.

Είτε, λοιπόν, μεγαλώνεις ένα παιδί είτε τρία, η διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό, αλλά στον τρόπο που επενδύεις σε αυτά. Γιατί τελικά, το πιο πολύτιμο «κεφάλαιο» που μπορεί να χαρίσει ένας γονιός δεν είναι τα χρήματα ή ο χρόνος, αλλά η αγάπη και η προσοχή που του δείχνει κάθε μέρα.