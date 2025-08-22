Ο βραδινός ύπνος ενός παιδιού δεν είναι πάντα απλή υπόθεση. Ενώ περιμένεις να ξεκουραστείς, να χαλαρώσεις, να πάρεις μια ανάσα, υπάρχουν νύχτες που τα πράγματα δεν κυλούν όπως τα υπολόγιζες. Εφιάλτες, νυχτερινοί τρόμοι, υπνοβασία — όλα αυτά μπορεί να διαταράξουν τον ύπνο, τόσο του παιδιού όσο και τον δικό σου. Το σημαντικό είναι να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει και να έχεις ένα πλάνο αντιμετώπισης.

Εφιάλτες: το παιδί ξυπνάει τρομαγμένο

Οι εφιάλτες είναι συχνοί και εμφανίζονται κυρίως μετά το πρώτο μισό της νύχτας. Το παιδί μπορεί να ξυπνήσει, να κλαίει ή να μη θέλει να ξανακοιμηθεί. Η αντίδρασή σου παίζει ρόλο: άκουσέ το, μείνε κοντά του και βοήθησέ το να ηρεμήσει. Εξήγησέ του ότι τα όνειρα δεν είναι πραγματικά. Αν βοηθάει, δώσ’ του τη δυνατότητα να έχει ένα μικρό φως ανοιχτό ή να κρατάει ένα γνώριμο αντικείμενο.

Νυχτερινοί τρόμοι: δεν πρόκειται για εφιάλτη

Αν το παιδί ουρλιάζει, ιδρώνει, δείχνει σαν να είναι “αλλού” και δεν ανταποκρίνεται, ίσως πρόκειται για νυχτερινό τρόμο. Δεν έχει συνείδηση της κατάστασης και το πιθανότερο είναι ότι δεν θυμάται τίποτα το επόμενο πρωί. Δεν χρειάζεται να το ξυπνήσεις. Φρόντισε να μην κινδυνεύει, μείνε κοντά του και περίμενε να τελειώσει το επεισόδιο. Δεν είναι επικίνδυνο, αν και σίγουρα είναι ψυχοφθόρο για σένα.

Υπνοβασία: το παιδί “περπατάει” στον ύπνο του

Σε φάσεις βαθύ ύπνου, κάποια παιδιά σηκώνονται, περπατούν ή μιλούν στον ύπνο τους. Δεν υπάρχει λόγος πανικού. Ούτε να το ξυπνήσεις. Οδήγησέ το διακριτικά πίσω στο κρεβάτι και φρόντισε να μην υπάρχει κίνδυνος (σκάλες, πόρτες, αιχμηρά αντικείμενα κ.λπ.). Η υπνοβασία εμφανίζεται συχνά σε παιδιά με αντίστοιχο οικογενειακό ιστορικό και τείνει να μειώνεται με την ηλικία.

Τι μπορείς να κάνεις στην πράξη

Καθιέρωσε σταθερή ρουτίνα ύπνου. Απόφυγε οθόνες και έντονα ερεθίσματα πριν τον ύπνο. Διατήρησε ήσυχο, σκοτεινό και ασφαλές περιβάλλον. Χρησιμοποίησε νυχτερινό φωτάκι αν υπάρχει φόβος για το σκοτάδι. Προσέχεις τι τρώει και πίνει το παιδί το απόγευμα (όχι ζάχαρη, όχι καφεΐνη). Αν παρατηρείς επαναλαμβανόμενα επεισόδια, σημείωσε την ώρα. Ίσως βοηθήσει να ξυπνάς το παιδί λίγο πριν ξεκινήσουν. Πληροφόρησε όσους το φροντίζουν (παππούδες, babysitter κλπ.) για το τι να κάνουν. Μίλησε με τον παιδίατρο αν τα φαινόμενα είναι έντονα ή συχνά. Απόφυγε να γελάς ή να μειώνεις την εμπειρία του παιδιού. Παραμένεις ήρεμος — γιατί η δική σου ψυχραιμία καθορίζει την αίσθηση ασφάλειας του παιδιού.

Δεν είναι όλα ένδειξη προβλήματος. Πολλά από αυτά είναι φυσιολογικά και αναμενόμενα στην παιδική ηλικία. Το θέμα είναι να τα διαχειρίζεσαι σωστά, χωρίς να δραματοποιείς αλλά και χωρίς να τα αγνοείς. Αν είσαι παρών, παρατηρητικός και διαθέσιμος, έχεις ήδη κάνει το βασικότερο βήμα.