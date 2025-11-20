Η Shay Mitchell μπορεί να έχει συνηθίσει τα φώτα της δημοσιότητας, όμως αυτή τη φορά τα βλέμματα δεν στράφηκαν σε κάποια ταινία ή σειρά της. Το ενδιαφέρον, και κυρίως η κριτική, «άναψαν» γύρω από το Rini, τη νέα της επιχειρηματική περιπέτεια που αφορά προϊόντα περιποίησης… για παιδιά. Και, όπως φαντάζεσαι, το διαδίκτυο δεν το άφησε ασχολίαστο. Στις 6 Νοεμβρίου, η πρωταγωνίστρια του Pretty Little Liars και δημιουργός της Béis παρουσίασε τις πρώτες μάσκες προσώπου της σειράς Rini. Μιλάμε για δύο gel μάσκες που υπόσχονται ενυδάτωση και φροντίδα μετά τον ήλιο, αλλά και τρεις υφασμάτινες μάσκες με σχέδια ζώων, που στοχεύουν να κάνουν την όλη διαδικασία παιχνιδιάρικη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shay Mitchell (@shaymitchell)



Η Mitchell εξήγησε πως ο στόχος ήταν να δημιουργηθούν προϊόντα «ήπια, αξιόπιστα και εμπνευσμένα από την κορεάτικη καινοτομία». Περιέγραψε το Rini ως έναν κόσμο όπου η περιποίηση συναντά το παιχνίδι, με προϊόντα που «εμπνέουν τα παιδιά να ονειρεύονται, να μεταμορφώνονται και να εξερευνούν», πάντα με τη διαβεβαίωση ότι έχουν εγκριθεί από δερματολόγους.

Κι ενώ όλα αυτά ακούγονται ρομαντικά και γλυκά, η πραγματικότητα στα social media ήταν κάπως… ψυχρολουσία. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από τη φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού που φορά μια ροζ μάσκα και εκεί ξεκίνησε η θύελλα. Η ακτιβίστρια Sarah Adams, γνωστή για την ευαισθητοποίησή της γύρω από την προστασία των παιδιών στα social, σχολίασε πως όλο αυτό της φαίνεται «δυστοπικό». Άλλοι χρήστες ανησύχησαν ανοιχτά για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη μελλοντική εικόνα σώματος και αυτοεκτίμηση των παιδιών.

Η Mitchell πάντως επιμένει: όλα έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια παιδιατρικών χημικών, είναι δερματολογικά ελεγμένα και τα προϊόντα σώματος που θα κυκλοφορήσουν άμεσα προτείνονται για ηλικίες 2+. Κάποιες μάσκες μάλιστα απευθύνονται μέχρι και σε pre-teens.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shay Mitchell (@shaymitchell)



Κι επειδή αναρωτιέσαι τι περιλαμβάνει η συλλογή, εδώ είναι μια γρήγορη ματιά:

Hydrating Hydrogel Mask (Ροζ), 4+ : Με βιταμίνη B12 για ενυδάτωση και καθημερινή χρήση.

: Με βιταμίνη B12 για ενυδάτωση και καθημερινή χρήση. After-Sun Hydrogel Mask (Πράσινη), 4+ : Με αλόη και χαμομήλι, ιδανική για μετά τον ήλιο.

: Με αλόη και χαμομήλι, ιδανική για μετά τον ήλιο. Everyday Sheet Mask – Panda, 4+ : Βαμβακερή μάσκα με ενυδατικό serum.

: Βαμβακερή μάσκα με ενυδατικό serum. Everyday Sheet Mask – Puppy, 3+ : Η πιο μικρή ηλικιακά, με τα ίδια καταπραϋντικά συστατικά.

: Η πιο μικρή ηλικιακά, με τα ίδια καταπραϋντικά συστατικά. Everyday Sheet Mask – Unicorn, 4+: Για τους μικρούς λάτρεις των μονόκερων, φυσικά.

Παρά τις λεπτομέρειες, η συζήτηση δεν φαίνεται να κοπάζει. Το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνικής αντίδρασης εστιάζει στη νοοτροπία που πλέον καλλιεργείται στα παιδιά, μιμητισμός ενηλίκων, βεβιασμένη «ωρίμανση», εικόνες που τα βομβαρδίζουν συνεχώς. Η παιδική ηλικία, όπως και η παιδική επιδερμίδα, είναι κάτι εύθραυστο και φυσικό, και πολλοί θεωρούν πως τέτοιες σειρές περιποίησης έρχονται να διαταράξουν αυτή την ισορροπία.

Γιατί, στο τέλος της ημέρας, όσο φυσικά κι αν είναι τα προϊόντα, το μήνυμα που περνάει έχει μεγαλύτερη βαρύτητα: ότι ένα παιδί χρειάζεται ρουτίνα skincare. Κι αυτό, για πολλούς γονείς και ειδικούς, μοιάζει όχι απλώς περιττό αλλά και επιβλαβές σε μια εποχή όπου τα παιδιά ήδη παλεύουν να κρατήσουν λίγη από την αθωότητά τους μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει πιο γρήγορα απ’ όσο μπορούν να ακολουθήσουν.