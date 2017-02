Calzedonia Kids Spring 2017: Love is in the air!

Τα παιδιά μας είναι τα στολίδια μας,η ζωή μας όλη και όλες οι μαμάδες ψάχνουμε το καλύτερο για αυτά.

Όταν λάβαμε τις φωτογραφίες από τη νέα παιδική συλλογή με τίτλο “Love is in the Air”, για αγόρια και κορίτσια της Calzedonia για τη σεζόν Άνοιξη 2017, πραγματικά τρελαθήκαμε. Τα θέλουμε όλα, ειδικά όσο σκεφτόμαστε αυτά τα τόσο χαριτωμένα και δημιουργικά σχέδια πάνω στα ποδαράκια των παιδιών μας. Με πολλή φαντασία και έμπνευση από χαρούμενα prints, η φετινή άνοιξη θα έχει ένα παιχνιδιάρικο look με χρώμα και χιουμοριστική διάθεση.

Θα ξεκινήσω από τις προτάσεις για τα αγόρια. Ρίγες και αθλήματα δίνουν την απαραίτητη νότα στο αντρικό look, που θέλουν τα αντράκια μας. Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε όμως τα απίθανα σχέδια με τα αγαπημένα όλων Minions που παρουσιάζονται στις πιο αστείες στιγμές τους και τόσο λατρεύουν τα πιτσιρίκια. Αντίστοιχα, η baby σειρά για τα μωροαγοράκια, είναι soooo cute! Αρκουδοκαλτσάκια, πατουσάκια σαν παιδική ζωγραφική και χαρούμενα ιπποποταμάκια είναι μερικές μόνο από τις προτάσεις για την Άνοιξη 2017, που θα ντύσουν τα bebe τρελοπατουσάκια.

Η συλλογή για τα κορίτσια, είναι ανεπανάληπτη. Σχέδια σε πουά, ή με πεταλούδες, καλσόν στο αγαπημένο όλων φλοράλ με τριανταφυλλάκια, καρδούλες, στρας, ονειρεμένα φιογκάκια σκέτη τρέλα και πριγκίπησσες που βγήκαν μέσα από παραμύθια. Τζιν κολάν με σκισίματα, και οι πιο χαριτωμένες καρδούλες που έχετε δει. Κάλτσες και σοσόνια, με τα πιο μοντέρνα και girly σχέδια όπως τα φλαμίγκο, οι μονόκεροι, οι καραμέλες και η δαντέλα. Αγαπήσαμε την πρόταση με τα γατάκια και τα σκυλάκια, που είναι σκέτη γλύκα!

Μια συλλογή, σχεδιασμένη ακριβώς όπως τη θέλουν τα παιδιά, γεμάτη με τα πιο διασκεδαστικά και happy prints. Απλά και μόνο γιατί Love is in the Air!