Η καθημερινότητα με παιδιά μοιάζει συχνά με έναν μικρό μαραθώνιο. Σχολείο, δραστηριότητες, δουλειά, υποχρεώσεις του σπιτιού και πάντα η αίσθηση ότι ο χρόνος δεν φτάνει ποτέ. Μέσα σε αυτό το γεμάτο πρόγραμμα, το να καθίσεις στον καναπέ και να ανοίξεις ένα βιβλίο μαζί με το παιδί μπορεί εύκολα να μοιάζει με κάτι μικρό ή λιγότερο σημαντικό. Στην πραγματικότητα όμως, αυτές οι λίγες στιγμές έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από όσο φανταζόμαστε.

Η ανάγνωση δεν είναι απλώς μια δεξιότητα που σχετίζεται με το σχολείο. Είναι μια εμπειρία που καλλιεργεί τη γλώσσα, ενεργοποιεί τη φαντασία και ταυτόχρονα ενισχύει τη σχέση ανάμεσα σε γονιό και παιδί. Όταν διαβάζεις δυνατά μια ιστορία, δεν μεταφέρεις μόνο λέξεις. Δημιουργείς έναν μικρό κόσμο στον οποίο το παιδί αισθάνεται ότι έχει όλη σου την προσοχή. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ειδικοί της παιδικής ανάπτυξης μιλούν τόσο συχνά για τη σημασία του κοινού διαβάσματος. Δεν είναι άλλη μια υποχρέωση του γονιού. Είναι μια από τις πιο ουσιαστικές επενδύσεις που μπορεί να κάνει για το μέλλον του παιδιού του.

Οι ιστορίες δυναμώνουν τη γλώσσα του παιδιού

Από την πρώτη στιγμή της ζωής του, το παιδί αρχίζει να μαθαίνει τη γλώσσα ακούγοντας. Παρατηρεί τον τόνο της φωνής, τον ρυθμό της ομιλίας και τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι γύρω του. Τα βιβλία όμως προσφέρουν κάτι διαφορετικό από την καθημερινή κουβέντα. Οι ιστορίες περιλαμβάνουν πιο πλούσιο λεξιλόγιο, πιο σύνθετες προτάσεις και νέους τρόπους έκφρασης. Μέσα από αυτές το παιδί έρχεται σε επαφή με λέξεις που ίσως δεν εμφανίζονται ποτέ στις συνηθισμένες συζητήσεις της ημέρας. Αυτό το γλωσσικό ερέθισμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Σταδιακά δημιουργεί τις βάσεις που θα βοηθήσουν το παιδί να μάθει να διαβάζει και να κατανοεί κείμενα αργότερα στο σχολείο.

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά που ακούνε συχνά βιβλία έχουν εκτεθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερες λέξεις πριν ακόμη ξεκινήσουν το δημοτικό. Αυτό το προβάδισμα παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση της γλώσσας. Το σημαντικό είναι να μην μετατραπεί το διάβασμα σε μάθημα. Η αξία του βρίσκεται ακριβώς στην χαλαρή του μορφή. Όταν η στιγμή είναι ευχάριστη, το παιδί συμμετέχει περισσότερο. Ρωτά, σχολιάζει, παρατηρεί τις εικόνες και δημιουργεί τις δικές του σκέψεις. Μερικές φορές μια απλή ερώτηση για έναν χαρακτήρα ή μια λεπτομέρεια στην εικόνα ανοίγει μια ολόκληρη συζήτηση που βοηθά το παιδί να καταλάβει τον κόσμο γύρω του.

Τα βιβλία βοηθούν τα παιδιά να καταλαβαίνουν τους άλλους

Οι ιστορίες έχουν μια ξεχωριστή δύναμη. Επιτρέπουν στο παιδί να ζήσει εμπειρίες μέσα από τα μάτια άλλων ανθρώπων. Μπορεί να συναντήσει έναν ήρωα που φοβάται, έναν χαρακτήρα που θυμώνει ή κάποιον που προσπαθεί να ξεπεράσει μια δυσκολία. Μέσα από αυτές τις αφηγήσεις το παιδί αρχίζει να αναγνωρίζει συναισθήματα και να καταλαβαίνει ότι οι εμπειρίες των άλλων έχουν αξία. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης.

Όταν διαβάζετε μαζί, έχεις την ευκαιρία να κάνεις μικρές παύσεις και να μιλήσετε για όσα συμβαίνουν στην ιστορία. Μπορείς να ρωτήσεις πώς πιστεύει ότι αισθάνεται ένας χαρακτήρας ή τι θα έκανε στη θέση του. Αυτές οι απλές συζητήσεις βοηθούν το παιδί να κατανοήσει καλύτερα τα συναισθήματα, τόσο των άλλων όσο και τα δικά του. Μέσα από τις ιστορίες μπορεί να εξερευνήσει τον φόβο, τη λύπη ή τον θυμό σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα για την ψυχική ανθεκτικότητα που θα χρειαστεί αργότερα στη ζωή.

Το διάβασμα γίνεται χρόνος σύνδεσης

Πέρα από τα γνωστικά οφέλη, υπάρχει και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Ο χρόνος που περνάτε μαζί με ένα βιβλίο δημιουργεί μια ξεχωριστή μορφή σύνδεσης. Είναι μια στιγμή χωρίς οθόνες και χωρίς περισπασμούς. Το παιδί κάθεται δίπλα σου, ακούει τη φωνή σου και νιώθει ότι αυτή η στιγμή του ανήκει. Αυτό το αίσθημα εγγύτητας και ασφάλειας έχει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η φωνή του γονιού, η κοινή προσοχή σε μια ιστορία και η φυσική επαφή δημιουργούν ένα περιβάλλον που κάνει το παιδί πιο δεκτικό στη μάθηση.

Ακόμη κι αν μερικές φορές δεν κάθεται ακίνητο ή σηκωθεί να παίξει ενώ συνεχίζεις να διαβάζεις, η εμπειρία παραμένει πολύτιμη. Το παιδί εξακολουθεί να ακούει και να συνδέει το βιβλίο με ένα θετικό συναίσθημα. Και έτσι η ανάγνωση γίνεται σταδιακά μια χαρούμενη συνήθεια, όχι μια υποχρέωση.

Οι μικρές στιγμές που μένουν

Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. Στην καθημερινότητα ίσως δεν το καταλαβαίνεις, όμως οι μικρές στιγμές είναι αυτές που μένουν περισσότερο στη μνήμη. Μια ιστορία πριν τον ύπνο, λίγες σελίδες στον καναπέ ή ένα βιβλίο που διαβάζετε μαζί το απόγευμα μπορεί να φαίνονται ασήμαντα μέσα στην πίεση της ημέρας. Στην πραγματικότητα όμως είναι στιγμές που χτίζουν κάτι βαθύτερο. Το παιδί μαθαίνει νέες λέξεις, συναντά ιδέες, αναγνωρίζει συναισθήματα και ταυτόχρονα νιώθει ότι έχει έναν ενήλικα δίπλα του που αφιερώνει χρόνο μόνο για εκείνο. Δεν χρειάζεται τέλεια ρουτίνα ούτε συγκεκριμένη ώρα. Το μόνο που έχει σημασία είναι η παρουσία και η συνέπεια. Γιατί μέσα σε δέκα λεπτά ανάγνωσης δεν ανοίγεις απλώς ένα βιβλίο. Ανοίγεις έναν ολόκληρο κόσμο που το παιδί θα κουβαλά μέσα του για πολλά χρόνια.