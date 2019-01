Τα smartphones, οι υπολογιστές αλλά και το ατελείωτο gaming στις κονσόλες κουράζουν τα μάτια των μικρών μας φίλων. Και πως μπορείτε να τα προστατεύσετε;

Η Ki ET LA βάζει τα γυαλιά σε Παιδιά, Γονείς και Ενήλικες, για καλό σκοπό…στοχεύοντας στην απόλυτη προστασία των ματιών από το τεχνητό μπλε φως που εκπέμπουν οι επίπεδες οθόνες (τηλεόραση, υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ κ.ο.κ.) ενώ παράλληλα στηρίζει την Κιβωτό Του Κόσμου μέσα από το mysunshine.gr! Βάλτε στην καθημερινότητά τη δική σας, των παιδιών σας και των αγαπημένων σας τα γυαλιά οθόνης Ki ET LA screen, προστατέψτε τα μάτια σας από τις βλαβερές επιπτώσεις της μπλε ακτινοβολίας των οθονών, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες βλάβες όπως διαταραχές στον ύπνο, θολή όραση, τσούξιμο στα μάτια και πονοκέφαλο ενώ με κάθε αγορά* ενός ζευγαριού Ki ET LA screen, προσφέρετε 1 ευρώ στην Κιβωτό Του Κόσμου! *Ισχύει για αγορές μέσα από το mysunshine.gr έως τις 30 Απριλίου 2019.

Ki ET LA screen για παιδιά

Τα παιδιά περνούν 3 ώρες κατά μέσο όρο μπροστά σε μία οθόνη κινητού, τάμπλετ, υπολογιστή, τηλεόραση, κοσνσόλα παιχνιδιών κ.ο.κ. γεγονός που συμβάλει σε διάφορες βλάβες για την υγεία τη δική τους και των ματιών τους. Για τον λόγο αυτό η Ki ET LA δημιούργησε τα CraZyg–Zag Screen – unisex γυαλιά οθόνης σε 3 μοντέρνα χρώματα – για την απόλυτη προστασία των ματιών από την ακτινοβολία των οθονών. Σχεδιασμένα για παιδιά που είναι διαρκώς σε κίνηση, Ki ET LA screen είναι ελαφριά, ανθεκτικά και κατασκευασμένα από εύκαμπτα υλικά, ιδανικά για τους έντονους ρυθμούς τους. Απευθύνονται σε ηλικίες 6-12 ετών.

Ki ET LA screen για ενήλικες

Και για εσάς που περνάτε πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη, τα unisex γυαλιά Ki ET LA screen έρχονται να δώσουν την απόλυτη προστασία, αφού το ειδικό τους φίλτρο μπλοκάρει το 50% του Βlue light! Ανακαλύψτε 3 μοναδικές αποχρώσεις γυαλιών οθόνης με βραχίονες από εύκαμπτο υλικό και σύνδεση Zig Zag για να κινούνται προς κάθε κατεύθυνση!