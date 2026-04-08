Ξαπλώνεις επιτέλους στο κρεβάτι. Το σπίτι έχει ησυχάσει, τα φώτα έχουν χαμηλώσει και για πρώτη φορά μέσα στη μέρα νιώθεις ότι υπάρχει λίγος χώρος μόνο για σένα. Και κάπου εκεί ξεκινάει το γνώριμο σκηνικό. Λες ότι θα χαζέψεις για πέντε λεπτά στο κινητό και ξαφνικά έχει περάσει πολλή ώρα χωρίς καν να το καταλάβεις.

Δεν είναι ότι δεν ξέρεις τι κάνεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι την επόμενη μέρα θα είσαι κουρασμένη. Απλώς εκείνη τη στιγμή μοιάζει πιο σημαντικό να κρατήσεις αυτό το μικρό κομμάτι ελευθερίας. Σαν να προσπαθείς να πάρεις πίσω κάτι που σου έλειψε όλη μέρα. Και εδώ χρειάζεται μια ειλικρίνεια που δεν είναι πάντα εύκολη. Δεν είναι θέμα τεμπελιάς ούτε κακής οργάνωσης. Είναι μια ανάγκη που δεν βρίσκει αλλού χώρο να εκφραστεί.

Γιατί καθυστερείς τον ύπνο σου

Αν το δεις πιο ψύχραιμα, δεν καθυστερείς τον ύπνο σου επειδή δεν νυστάζεις. Τον καθυστερείς γιατί εκείνη την ώρα νιώθεις ελεύθερη. Όλη μέρα λειτουργείς μέσα σε ρόλους. Μαμά, σύντροφος, εργαζόμενη, άνθρωπος που κρατά ισορροπίες και λύνει προβλήματα. Και κάπου εκεί, σχεδόν αθόρυβα, ο εαυτός σου περνάει τελευταίος.

Το βράδυ είναι η μόνη στιγμή που δεν σε χρειάζεται κανείς και προσπαθείς να την κρατήσεις λίγο παραπάνω. Αυτό το μοτίβο έχει και όνομα. Λέγεται revenge bedtime procrastination. Στην ουσία είναι μια μικρή “εκδίκηση” απέναντι σε μια μέρα που δεν σου άφησε χώρο. Μόνο που αυτή η εκδίκηση έχει κόστος, γιατί την πληρώνεις την επόμενη μέρα με κούραση, εκνευρισμό και ένα μυαλό που δεν συνεργάζεται.

Η κούραση που δεν φαίνεται αμέσως

Η έλλειψη ύπνου δεν είναι απλώς μια δύσκολη μέρα. Όταν δεν κοιμάσαι όσο χρειάζεσαι, το σώμα σου μπαίνει σε κατάσταση επιβίωσης. Η συγκέντρωση πέφτει, η υπομονή μειώνεται, το άγχος ανεβαίνει χωρίς προφανή λόγο. Γίνεσαι πιο ευερέθιστη, πιο κουρασμένη και με λιγότερη αντοχή ακόμη και για τα απλά της καθημερινότητας.

Παράλληλα, επηρεάζεται και το σώμα σου. Το ανοσοποιητικό αποδυναμώνεται, οι ορμόνες απορρυθμίζονται και μπαίνεις σε έναν φαύλο κύκλο. Όσο πιο εξαντλημένη είσαι, τόσο περισσότερο νιώθεις ότι έχεις ανάγκη αυτόν τον “δικό σου” χρόνο τη νύχτα. Και εκεί βρίσκεται η παγίδα. Αυτό που μοιάζει με φροντίδα του εαυτού σου, στην πραγματικότητα σε αδειάζει λίγο λίγο.

Μπορείς να κρατήσεις τον χρόνο σου αλλιώς

Η λύση δεν είναι να κόψεις αυτόν τον χρόνο. Είναι να πάψει να υπάρχει μόνο τη νύχτα. Αν καταφέρεις να βάλεις μικρές “ανάσες” μέσα στη μέρα, χωρίς ενοχές και χωρίς ρόλους, το βράδυ δεν θα μοιάζει σαν η μοναδική σου διέξοδος.

Μπορεί να είναι ένας καφές με ησυχία, μια μικρή βόλτα ή ακόμη και λίγη χαλαρή χαζομάρα στο κινητό, αλλά συνειδητά. Παράλληλα, το βράδυ χρειάζεται ένα διαφορετικό σήμα. Όχι “κερδίζω χρόνο”, αλλά “κλείνω”. Άφησε το κινητό λίγο πιο μακριά και φτιάξε μια μικρή ρουτίνα που σε οδηγεί στον ύπνο και όχι σε άλλη μια ώρα εγρήγορσης.

Και ίσως το πιο σημαντικό από όλα, στάσου για λίγο και σκέψου τι πραγματικά σου λείπει. Γιατί πολλές φορές δεν είναι το scrolling. Είναι η ανάγκη να νιώσεις ότι υπάρχεις κι εσύ μέσα στη μέρα σου.

Δεν χρειάζεται να γίνεις τέλεια

Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα σωστά από αύριο. Ούτε να γίνεις τέλεια για να κοιμηθείς νωρίς. Αρκεί να καταλάβεις κάτι βασικό. Ο χρόνος για σένα δεν είναι πολυτέλεια που χωράει μόνο στο τέλος της ημέρας.

Αν συνεχίσεις να τον στριμώχνεις εκεί, θα νιώθεις πάντα ότι δεν φτάνει και θα ζητάς όλο και λίγο παραπάνω εις βάρος σου. Αν όμως αρχίσεις να τον απλώνεις μέσα στη μέρα, ακόμη και σε μικρές δόσεις, κάτι αλλάζει. Κοιμάσαι χωρίς να νιώθεις ότι χάνεις, ξυπνάς χωρίς να νιώθεις ήδη κουρασμένη και σιγά σιγά θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνο οι ρόλοι σου. Είσαι κι εσύ. Και αξίζεις να χωράς μέσα στη δική σου μέρα.