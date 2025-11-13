Τα τελευταία στοιχεία δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για ωραιοποιήσεις. Μέσα σε μόλις δύο δεκαετίες, τα ποσοστά υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, ακολουθώντας την ανησυχητική άνοδο της παιδικής παχυσαρκίας. Μια εικόνα που, όσο κι αν θέλουμε να την προσπεράσουμε, μας τραβάει κυριολεκτικά από το μανίκι.

Μια νέα ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Lancet Child & Adolescent Health δείχνει ότι περισσότεροι από 114 εκατομμύρια νέοι σε όλο τον κόσμο ζουν πλέον με επικίνδυνα υψηλή αρτηριακή πίεση. Το πιο σοκαριστικό; Σχεδόν ένας στους πέντε ανήλικους που έχουν αυξημένο βάρος παρουσιάζει υπέρταση, ενώ το ίδιο ισχύει μόλις για το 2,4% όσων έχουν φυσιολογικό βάρος. Η διαφορά μιλάει από μόνη της.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, οι ειδικοί ρίχνουν φως και σε μια πιο «ύπουλη» μορφή, τη συγκαλυμμένη υπέρταση. Ένα πρόβλημα που δεν εντοπίζεται στις κλασικές εξετάσεις του ιατρείου, αλλά εμφανίζεται μόνο όταν οι μετρήσεις γίνονται στο σπίτι. Υπολογίζεται ότι αφορά σχεδόν το 9% των παιδιών και των εφήβων, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς κυκλοφορούν με υπέρταση χωρίς κανείς να το γνωρίζει.

Παράλληλα, περίπου 8% των νέων εμφανίζουν προϋπέρταση, μια κατάσταση που δεν είναι ακόμη υπέρταση, αλλά σίγουρα δεν είναι και αθώα. Οι ειδικοί τη θεωρούν κόκκινη σημαία, γιατί συχνά εξελίσσεται σε πιο σοβαρό πρόβλημα και μπορεί αργότερα να οδηγήσει σε καρδιαγγειακές ή νεφρικές επιπλοκές.

Οι επιστήμονες που υπογράφουν τη μελέτη ζητούν διεθνή συντονισμό στις μεθόδους ανίχνευσης και πιο συστηματική παρακολούθηση των παιδιών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Η έκκλησή τους βασίζεται σε στοιχεία από 96 μελέτες και περισσότερα από 443.000 παιδιά σε 21 χώρες, ένα τεράστιο δείγμα που, παρά τους περιορισμούς και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών, δείχνει καθαρά ότι η παιδική υπέρταση δεν είναι πια μια σπάνια εξαίρεση, αλλά μια παγκόσμια πραγματικότητα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.