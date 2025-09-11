Πρώτη μέρα στο σχολείο: Όταν το παιδί δε μιλάει για το άγχος του!

Η πρώτη μέρα στο σχολείο είναι για πολλούς γονείς γεμάτη χαρά αλλά και αγωνία. Σχολικά είδη, καινούρια ρούχα, η προσμονή για φίλους και δασκάλους, όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα ενθουσιασμού. Όμως, πίσω από το χαμόγελο κάποιων παιδιών μπορεί να κρύβεται μια άλλη πραγματικότητα όπως το άγχος της προσαρμογής, που δεν εκφράζεται ανοιχτά.

Όταν το παιδί σιωπά

Δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια. Κάποια δείχνουν ξεκάθαρα την αγωνία τους – κλάμα, άρνηση να πάνε σχολείο, ξεσπάσματα. Άλλα όμως διαλέγουν τη σιωπή. Προσαρμόζονται φαινομενικά “καλά”, δεν διαμαρτύρονται και δεν λένε τίποτα. Στην πραγματικότητα, μπορεί να κουβαλούν μέσα τους έντονο στρες, χωρίς να ξέρουν πώς να το εκφράσουν.

Τα “ήσυχα” σημάδια

Το άγχος ενός παιδιού που δεν μιλάει εύκολα φαίνεται σε μικρές λεπτομέρειες:

παράπονα για πόνους στην κοιλιά ή στο κεφάλι χωρίς ιατρική αιτία,

μειωμένη όρεξη ή αλλαγές στον ύπνο,

απομόνωση από παιχνίδια που άλλοτε αγαπούσε,

απουσία ενθουσιασμού για το σχολείο, ακόμα κι αν δεν το λέει ξεκάθαρα.

Πρόκειται για “σιωπηλά” καμπανάκια που οι γονείς χρειάζεται να παρατηρούν.

Τι χρειάζεται από τους γονείς

Η ουσία είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ασφάλειας. Το παιδί πρέπει να νιώθει ότι μπορεί να μιλήσει χωρίς να κριθεί ή να πιεστεί. Δεν βοηθάει να του πεις “έλα, δεν είναι τίποτα”, αντίθετα, έχει ανάγκη να ακούσει “σε καταλαβαίνω, πες μου πώς νιώθεις”. Επίσης, η σταθερότητα βοηθά πολύ. Σταθερές ώρες ύπνου, πρωινές ρουτίνες χωρίς βιασύνη και μικρά καθημερινά τελετουργικά (π.χ. να φτιάχνετε μαζί την τσάντα) του δίνουν αίσθηση ελέγχου.

Ο ρόλος του σχολείου

Αναμφίβολα, οι δάσκαλοι έχουν επίσης σημαντικό ρόλο. Ένα παιδί που δεν φωνάζει το άγχος του, μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Η συνεργασία γονιών και εκπαιδευτικών είναι καθοριστική για να εντοπιστούν τέτοιες περιπτώσεις και να δοθεί η απαραίτητη στήριξη.

Τέλος, δεν χρειάζονται δραματικές κινήσεις. Μικρές συζητήσεις, καθημερινή παρατήρηση, ζεστή αγκαλιά στην επιστροφή, όλα αυτά κάνουν το παιδί να νιώθει πως δεν είναι μόνο του σε αυτή τη μετάβαση. Η προσαρμογή στο σχολείο είναι μια σημαντική αλλαγή που φέρνει άγχος σε όλα τα παιδιά. Εκείνα που μιλούν ανοιχτά ίσως μας κάνουν τη δουλειά πιο εύκολη. Αυτά όμως που σιωπούν χρειάζονται διπλάσια προσοχή. Γιατί η σιωπή τους δεν σημαίνει ότι δεν νιώθουν άσχημα, σημαίνει ότι δεν έχουν βρει ακόμη τον τρόπο να το πουν.