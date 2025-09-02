Ζούμε σε μια πόλη που κινείται ασταμάτητα και βιαστικά, όπου τα φανάρια αλλάζουν ρυθμό πιο γρήγορα κι από τη διάθεσή σου και οι δρόμοι γεμίζουν με κόσμο που τρέχει να προλάβει τις υποχρεώσεις του, μέσα σε όλα αυτά δεν υπάρχει χώρος για περιττούς κανόνες. Η καθημερινότητα απαιτεί ευελιξία, στιλ και λίγη δόση θράσους. Ειδικά για εμάς τους γονείς, η ανάγκες είναι πολλές και ποικίλες! Έτσι, κάπου εκεί που το urban vibe συναντά την πολυτέλεια, κάνει την εμφάνισή της η CYBEX με τη νέα συλλογή Rebellious Luxury.

Το denim όπως δεν το έχεις ξαναδεί

Για αρχή, η Rebellious Luxury παίρνει έμπνευση από την ακατέργαστη ενέργεια του denim. Όχι όπως το έχεις συνηθίσει στα τζιν σου, αλλά ως υλικό που δίνει δομή, χαρακτήρα και attitude στα καρότσια και τα αξεσουάρ της συλλογής. Ραφές, κουμπιά, βοηθητικές τσέπες και αυτό το ελαφρώς «φθαρμένο» street vibe μετατρέπουν το μωρουδιακό εξοπλισμό σε statement κομμάτι.

Η πλήρης σειρά Platinum

Εννοείται ότι αν κινείσαι συνέχεια, θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Από τα iconic καρότσια PRIAM, e-PRIAM και MIOS, μέχρι το compact COŸA, το παιδικό κάθισμα CLOUD T i-Size, το COŸA Carrier, το PLATINUM FOOTMUFF αλλά και την ολοκαίνουργια belt bag. Όλα μιλούν την ίδια γλώσσα: άνεση, λειτουργικότητα και στυλ που ξεχωρίζει.

Όχι απλά εξοπλισμός, αλλά στάση ζωής

Επιπλέον, η CYBEX δεν θέλει να ακολουθεί τάσεις, αφού τις δημιουργεί. Αυτό το βλέπεις σε κάθε λεπτομέρεια, από το σκίαστρο που κατεβαίνει για extra προστασία, μέχρι τις τσέπες που σε βολεύουν στην πιο πιεστική στιγμή. Κάθε ραφή είναι προσεγμένη, κάθε σιλουέτα φωνάζει «επαναστάτης». Όπως είπε και ο ιδρυτής Martin Pos, η συλλογή καλεί τις σύγχρονες οικογένειες να βγάλουν προς τα έξω τον εσωτερικό τους rebel.

Για οικογένειες που γράφουν τη δική τους ιστορία

Τέλος, η Rebellious Luxury δεν είναι για όλους, αλλά για εσένα που δεν φοβάσαι να ξεχωρίσεις, να περπατήσεις με καρότσι στο κέντρο και να νιώθεις πως είσαι κομμάτι της πόλης και της ενέργειάς της. Είναι μια υπενθύμιση ότι το στυλ σου δεν σταματά με την οικογένεια, αλλά αντιθέτως εξελίσσεται. Έτσι, η CYBEX Rebellious Luxury είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή για μωρά. Είναι το απόλυτο urban accessory που σε βοηθά να ζεις με ρυθμό, αυτοπεποίθηση και τόλμη. Αν πιστεύεις ότι οι κανόνες είναι για να σπάνε, τότε αυτή η συλλογή είναι η δική σου απάντηση.