Κάθε μαμά θέλει το καλύτερο για το παιδί της, ειδικά όταν πρόκειται για μια τόσο τρυφερή στιγμή, όπως το πρώτο σκουλαρίκι. Στη Blomdahl το γνωρίζουν καλά και για αυτό δημιούργησαν έναν ολόκληρο κόσμο αφιερωμένο στην ασφάλεια, την υγιεινή και τη φροντίδα.

Ασφάλεια που ξεχωρίζει

Αρχικά, η Blomdahl είναι η μοναδική εταιρεία που ειδικεύεται αποκλειστικά στο ιατρικό τρύπημα αυτιών, σχεδιασμένο σε συνεργασία με γιατρούς και δερματολόγους. Χρησιμοποιεί υποαλλεργικά, ιατρικά υλικά, ίδια με αυτά που βρίσκεις στα νοσοκομεία, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν αλλεργίες ή ερεθισμοί. Και φυσικά, κανένα προϊόν δεν περιέχει νικέλιο, το μέταλλο που συχνά ευθύνεται για αλλεργικές αντιδράσεις στα παιδιά.

Υγιεινή σε κάθε στάδιο

Επίσης, κάθε σκουλαρίκι της Blomdahl βρίσκεται σε ατομική, αποστειρωμένη κασέτα, που ανοίγει αποκλειστικά μπροστά στη μαμά και το παιδί — χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι. Προφανώς, η διαδικασία είναι 100% αποστειρωμένη, με πλήρη διαφάνεια: σε κάθε κασέτα αναγράφονται ημερομηνία λήξης, κωδικός αποστείρωσης και είδος σκουλαρικιού. Έτσι, κάθε μαμά νιώθει απόλυτη σιγουριά πως το παιδί της βρίσκεται στα πιο καθαρά και φροντισμένα χέρια.

Μια εμπειρία χωρίς φόβο

Το πρώτο τρύπημα είναι μια μικρή αλλά σημαντική στιγμή. Οι ειδικοί της Blomdahl φροντίζουν να είναι γρήγορη, ήπια και ανώδυνη, με σεβασμό στην παιδική ψυχολογία. Και το καλύτερο; Η επιλογή των σκουλαρικιών γίνεται παιχνίδι! Χαριτωμένα σχέδια, λαμπερά χρώματα και λεπτομέρειες που ενθουσιάζουν κάθε μικρή πριγκίπισσα ή μικρό fashion icon.

Φροντίδα μετά το τρύπημα

Η επούλωση γίνεται με απλές και σαφείς οδηγίες, χωρίς οινόπνευμα και περιττό άγχος. Τα σκουλαρίκια μένουν στη θέση τους για τουλάχιστον 6 εβδομάδες, ενώ η περιοχή καθαρίζεται δύο φορές τη μέρα με τα ειδικά μαντηλάκια της Blomdahl, χωρίς να αφαιρείται το σκουλαρίκι. Έτσι, το παιδί συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι του, το μπάνιο ή τις δραστηριότητές του με απόλυτη ασφάλεια και άνεση.

Επιπλέον, χάρη στα ιατρικά υλικά που “αναπνέουν”, η επούλωση γίνεται φυσικά και ανώδυνα — χωρίς καμία επιπλοκή.

Εμπιστοσύνη που διαρκεί

Χιλιάδες μαμάδες σε όλο τον κόσμο εμπιστεύονται τη Blomdahl εδώ και δεκαετίες, γνωρίζοντας πως πίσω από κάθε ζευγάρι σκουλαρίκια υπάρχει επιστημονική γνώση, φροντίδα και μητρική ευαισθησία. Εξάλλου στη Blomdahl δεν γίνεται απλώς το τρύπημα αυτιών, αλλά γεννιέται μια όμορφη, ασφαλής και αξέχαστη εμπειρία για κάθε παιδί.

Τέλος, και μετά την επούλωση… η φροντίδα συνεχίζεται! Τα κοσμήματα της Blomdahl είναι κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από υποαλλεργικά, ιατρικά υλικά, χωρίς νικέλιο, τοποθετημένα μέσα σε Clean Pack για απόλυτη προστασία. Άνετα για καθημερινή χρήση, χαριτωμένα και παιχνιδιάρικα, μετατρέπουν την ασφάλεια σε συνήθεια ομορφιάς.