Οι πιο εύκολες σπιτικές λιχουδιές για τον τετράποδο φίλο σας με τρία μόνο υλικά

Όποιος ζει με σκύλο ξέρει καλά ότι η χαρά του όταν ακούει τη λέξη «λιχουδιά» είναι ανεκτίμητη. Τα αυτιά σηκώνονται, η ουρά αρχίζει να χτυπάει σαν μικρός ανεμιστήρας και τα μάτια γεμίζουν προσμονή. Και κάπου εκεί σκέφτεσαι ότι ίσως αξίζει να του προσφέρεις κάτι λίγο πιο αγνό από τις τυποποιημένες λιχουδιές του εμπορίου.

Η αλήθεια είναι ότι μπορείς να φτιάξεις υπέροχες λιχουδιές για τον σκύλο σου στο σπίτι, χωρίς περίπλοκες συνταγές και χωρίς πολλά υλικά. Με τρία απλά συστατικά και λίγα λεπτά από τον χρόνο σου, μπορείς να δημιουργήσεις μικρά snacks που θα λατρέψει.

Παρακάτω θα βρεις μερικές από τις πιο εύκολες ιδέες.

Μπανάνα, φυστικοβούτυρο και βρώμη

Αν υπάρχει μια λιχουδιά που αγαπούν σχεδόν όλοι οι σκύλοι, αυτή είναι ο συνδυασμός μπανάνας και φυστικοβούτυρου. Είναι αρωματικός, θρεπτικός και πολύ εύκολος στην προετοιμασία.

Τι θα χρειαστείς

• 1 ώριμη μπανάνα

• 2 κουταλιές φυστικοβούτυρο χωρίς ζάχαρη και ξυλιτόλη

• μισό φλιτζάνι νιφάδες βρώμης

Λιώνεις τη μπανάνα με πιρούνι, προσθέτεις το φυστικοβούτυρο και τη βρώμη και ανακατεύεις καλά. Πλάθεις μικρές μπαλίτσες και τις ψήνεις στον φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 12 με 15 λεπτά. Άφησέ τες να κρυώσουν και είναι έτοιμες.

Κοτόπουλο, καρότο και αυγό

Αυτή η λιχουδιά θυμίζει περισσότερο μικρά μπισκότα γεμάτα πρωτεΐνη. Είναι ιδανική αν θέλεις κάτι πιο «γεύμα» για τον σκύλο σου.

Τι θα χρειαστείς

• 1 φλιτζάνι βραστό κοτόπουλο ψιλοκομμένο

• 1 καρότο τριμμένο

• 1 αυγό

Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε ένα μπολ μέχρι να γίνουν ένα ενιαίο μείγμα. Σχηματίζεις μικρά μπισκότα και τα ψήνεις σε αντικολλητικό χαρτί στους 180 βαθμούς για περίπου 15 λεπτά.

Γιαούρτι, μπανάνα και μήλο σε παγωμένη εκδοχή

Τους ζεστούς μήνες, μια παγωμένη λιχουδιά μπορεί να γίνει η αγαπημένη στιγμή της ημέρας.

Τι θα χρειαστείς

• 1 μπανάνα

• μισό μήλο

• μισό φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι

Χτυπάς τα υλικά στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν κρέμα. Ρίχνεις το μείγμα σε θήκες για παγάκια και το βάζεις στην κατάψυξη για λίγες ώρες. Το αποτέλεσμα είναι μικρά δροσερά snacks που θα ενθουσιάσουν τον σκύλο σου.

Μια μικρή υπενθύμιση πριν ξεκινήσεις

Ακόμη και οι πιο αγνές λιχουδιές χρειάζονται μέτρο. Οι λιχουδιές πρέπει να αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος της καθημερινής διατροφής του σκύλου σου. Παράλληλα είναι σημαντικό να αποφεύγεις υλικά που είναι επικίνδυνα για τους σκύλους, όπως σοκολάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και γλυκαντικές ουσίες.

Η αλήθεια είναι ότι ο σκύλος σου πιθανότατα θα χαρεί το ίδιο ακόμη κι αν η λιχουδιά δεν είναι τέλεια. Για εκείνον η μεγαλύτερη απόλαυση είναι πάντα η στιγμή που μοιράζεται μαζί σου. Και κάπως έτσι, μέσα από τρία απλά υλικά και λίγη φροντίδα, μπορείς να του δείξεις την αγάπη σου με τον πιο νόστιμο τρόπο.