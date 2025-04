Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης κι ας φοράμε ακόμα πουλόβερ, το καλοκαίρι πλησιάζει, κια δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να απολαμβάνεις δροσερά κοκτέιλ σε υπέροχες ταράτσες με μαγευτική θέα στην Αθήνα. Για αυτό, παρακάτω θα βρεις 5 μοναδικά spots σε ταράτσες που θα σε κάνουν να ερωτευτείς ξανά την πόλη σου και να απολάυσεις υπέροχα κοκτέιλ(ζ)!

Στην καρδιά της Αθήνας, το Retiré βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του ERGON House και προσφέρει μια όαση ηρεμίας με εκπληκτική θέα στην Ακρόπολη. Η ατμόσφαιρα είναι boho-chic, με χαλίκι στο πάτωμα, αναπαυτικές ψάθινες καρέκλες και μια λευκή καντίνα που σερβίρει δροσερά κοκτέιλ. Είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις μετά τη δουλειά ή για ένα ρομαντικό ραντεβού.​

Κρυμμένο σε μια στοά στο Μοναστηράκι, το Couleur Locale είναι το απόλυτο μυστικό της πόλης. Με ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη, αυτή η ταράτσα συνδυάζει urban αισθητική με χαλαρή ατμόσφαιρα. Εδώ θα απολαύσεις ευφάνταστα κοκτέιλ και νόστιμα σνακ, ενώ η μουσική από επιλεγμένους DJs θα σε ταξιδέψει.​

Στον τελευταίο όροφο του The Zillers Boutique Hotel, το The Zillers Roof Garden προσφέρει μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία με θέα την Ακρόπολη. Το εστιατόριο έχει βραβευθεί με αστέρι Michelin και προσφέρει εκλεπτυσμένα πιάτα που συνδυάζουν ελληνικές γεύσεις με διεθνείς επιρροές. Το κομψό περιβάλλον και η εντυπωσιακή θέα το καθιστούν ιδανικό για μια ξεχωριστή βραδιά.​

The Zillers Athens

Στην περιοχή του Ψυρρή, το The Foundry Rooftop Garden είναι ένας κρυμμένος θησαυρός. Η ταράτσα του θυμίζει κήπο, με πλούσια βλάστηση και χαλαρή ατμόσφαιρα. Εδώ μπορείς να απολαύσεις το ποτό σου ή να δοκιμάσεις φρέσκες πίτσες, ενώ χαλαρώνεις με θέα την πόλη. Η φιλική ατμόσφαιρα και το πράσινο περιβάλλον το καθιστούν ιδανικό για μια χαλαρή έξοδο.​

Στον τελευταίο όροφο του Central Athens Hotel, το Thea Terrace Bar προσφέρει μαγευτική θέα στην Ακρόπολη και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Είναι ανοιχτό όλη μέρα και είναι ιδανικό για να κάνεις ένα διάλειμμα και να χαλαρώσεις πίνοντας ένα εξαιρετικό κοκτέιλ και τρώγοντας ένα σνακ.​

Ετοιμάσου, λοιπόν, να ζήσεις αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές σε αυτές τις υπέροχες ταράτσες της Αθήνας. Σήκωσε το ποτήρι σου και απόλαυσε την πόλη από ψηλά!