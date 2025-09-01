Ξέρεις ότι από 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου, κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, μπορείς να μπεις σε πολλά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους χωρίς να πληρώσεις ούτε ευρώ; Ναι, καλά διάβασες! Είναι δωρεάν! Έτσι, όλο και περισσότεροι βρίσκουν ευκαιρία να βρεθούν κοντά σε μοναδικά μνημεία και εκθέματα, ειδικά αν το κανονικό εισιτήριο τους φαίνεται «βαρύ». Κι επειδή είναι κρίμα να μην εκμεταλλευτούμε μια τέτοια δυνατότητα – και γιατί, μεταξύ μας, η Αθήνα είναι θησαυρός πολιτισμού – σου μάζεψα 6 μουσεία που αξίζει να τα δεις με τα μάτια σου. Διευθύνσεις, ώρες και εισιτήρια τα έχω όλα εδώ για σένα, για να μην παιδεύεσαι!

Νομισματικό Μουσείο

Ένας κόσμος γεμάτος νομίσματα – περισσότερα από 500.000! Από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Στεγάζεται στο υπέροχο Ιλίου Μέλαθρον, το αρχοντικό του Σλήμαν, και εκτός από τη συλλογή, προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους.

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 12, Αθήνα

Εισιτήριο: 3€

Η εξοχική κατοικία της σπουδαίας ηθοποιού (1926) είναι από μόνη της ένα «έκθεμα». Σήμερα φιλοξενεί εκθέσεις και καλλιτεχνικές δράσεις, ενώ το ίδιο το κτήριο αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου.

Διεύθυνση: Αλέκου Παναγούλη 14, Ζωγράφου

Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Αν θες να μάθεις την ιστορία του Πειραιά σε μία βόλτα, εδώ είναι η στάση σου. Δέκα αίθουσες γεμάτες εκθέματα από τη Μυκηναϊκή έως τη Ρωμαϊκή εποχή, αλλά και εργαστήρια συντήρησης που κρύβουν μυστικά αιώνων.

Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 31, Πειραιάς

Εισιτήριο: 3€

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Από το 1914, φιλοξενεί μοναδικές συλλογές με περισσότερα από 25.000 εκθέματα. Εικόνες, γλυπτά, χειρόγραφα και πολλά ακόμη, όλα σε ένα από τα πιο εμβληματικά κτήρια της Αθήνας, τη Βίλα Ιλίσσια.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 22, Αθήνα

Εισιτήριο: 4€

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού

Με συλλογές που πιάνουν από τον 17ο έως τον 20ό αιώνα, το μουσείο «ξεδιπλώνει» την πολιτιστική ταυτότητα του νεότερου ελληνισμού. Από μόνιμες εκθέσεις έως το Λουτρό των Αέρηδων – το μοναδικό σωζόμενο δημόσιο λουτρό της Αθήνας – είναι εμπειρία από μόνο του.

Διευθύνσεις: Πανός 22 & Κυρρήστου 8, Αθήνα

Εισιτήριο: 2€

Επιγραφικό Μουσείο

Αν αγαπάς τις λέξεις και την ιστορία τους, εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη συλλογή αρχαίων ελληνικών επιγραφών στον κόσμο. Από την Αθήνα, την Αττική αλλά και άλλες περιοχές, οι πέτρινες αυτές μαρτυρίες ρίχνουν φως στη ζωή των αρχαίων.

Διεύθυνση: Τοσίτσα 1, Αθήνα

Εισιτήριο: 2€

Αν θες τη γνώμη μου; Πιάσε χαρτί και μολύβι, σημείωσε τις ημερομηνίες και κάνε μια «πολιτιστική Κυριακή» σε κάποιο και σε όλα αυτά τα 6 μουσεία. Γιατί μερικές φορές, η πιο όμορφη βόλτα στην πόλη είναι αυτή που δεν κοστίζει τίποτα.