Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έμεινε αξέχαστος μέσα από την ταινία Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή μέσα από την εκπομπή Πρωινό η σύντροφός του, Κατερίνα, η οποία συγκινημένη ανέφερε:

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Πέρασα υπέροχα μαζί του 25 χρόνια, θα μου λείψει πάρα πολύ. Ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια, αλλά η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ήταν απλός, με πολύ χιούμορ και αγάπη για τη ζωή. Δεν ήθελε να εκτίθεται, τον ενοχλούσε η δημοσιότητα».

Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο Ελληνικό.

Η ζωή και η πορεία του Άλκη Γιαννακά

Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 1945. Η πρώτη του επαφή με τον κινηματογράφο ήρθε πολύ νωρίς, καθώς εμφανίστηκε παιδί ακόμα στην ταινία Ένας ήρως με παντούφλες το 1958.

Στη συνέχεια, τη δεκαετία του ’60, αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο γοητευτικούς ζεν-πρεμιέ της εποχής. Ο ρόλος του στο Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη το 1965 τον καθιέρωσε ως το «κακό παιδί» του ελληνικού σινεμά, ενώ είχε ξεχωρίσει και στο φιλμ Ένας Ντελικανής δύο χρόνια νωρίτερα.

Εκτός από τον κινηματογράφο, ο Άλκης Γιαννακάς είχε έντονη παρουσία και στο θέατρο, όπου άφησε το δικό του αποτύπωμα, προτού αποσυρθεί τη δεκαετία του ’80.

Τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει μια πιο ήσυχη ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παραμένοντας όμως πάντα αγαπητός και αξέχαστος στο κοινό που τον λάτρεψε.