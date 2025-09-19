Η περίπτωση της Laura Coldman από το Λέστερ είναι μια συγκλονιστική υπενθύμιση για το πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει το «εύκολο» μονοπάτι προς τη μητρότητα όταν αυτό περνά μέσα από τα social media. Μετά τον χωρισμό της το 2018, η 33χρονη Laura ονειρευόταν ένα αδελφάκι για τον μικρό της γιο, Calum. Οι κλασικές λύσεις, όπως η εξωσωματική ή η τεχνητή γονιμοποίηση, ήταν απαγορευτικά ακριβές. Έτσι, στράφηκε σε μια ομάδα στο Facebook, όπου άνδρες πρόσφεραν δωρεάν σπέρμα. Παρά την «καλή φήμη» του δότη που επέλεξε, η διαδικασία από την πρώτη στιγμή την έκανε να νιώσει ανασφάλεια. Το πρώτο δείγμα παραδόθηκε σε ένα αυτοσχέδιο «δωμάτιο αναμονής» στο σπίτι του δότη, χωρίς καμία ουσιαστική εγγύηση για το ιατρικό ή ποινικό του υπόβαθρο. Μέσα σε επτά μήνες έλαβε συνολικά τέσσερα δείγματα και τελικά έφερε στον κόσμο τον Calum Anthony Ryan τον Απρίλιο του 2022.

Οι συνέπειες που δεν υπολόγισε

Μετά τη γέννηση, η Laura βρέθηκε αντιμέτωπη με την πιο σκληρή πραγματικότητα αφού δεν γνώριζε τίποτα ουσιαστικό για τον άνθρωπο που συνέβαλε στη δημιουργία του παιδιού της. Ούτε ιατρικό ιστορικό, ούτε έλεγχο για πιθανές ψυχικές διαταραχές ή ποινικά θέματα. Σήμερα ο μικρός Calum εμφανίζει νευροδιαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν μιλά, δεν αναγνωρίζει κινδύνους και χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. «Δεν θα το ξανάκανα ποτέ και δεν θα το πρότεινα σε καμία γυναίκα», τονίζει η ίδια.

Έτσι, η ζωή της Laura έχει αλλάξει δραματικά. Κάθε βράδυ μένει ξάγρυπνη, αφού ο Calum Anthony Ryan κινείται ασταμάτητα και μπορεί να τραυματιστεί. Για να εξασφαλίσει την ασφάλειά του, δημιουργήθηκε μάλιστα μια καμπάνια GoFundMe, με σκοπό την αγορά ενός ειδικού προστατευμένου κρεβατιού.