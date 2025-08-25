Στα 18 της η Μόλι Λιτλ βρέθηκε να μοιράζεται ένα καταφύγιο αστέγων με τη μητέρα και τη γιαγιά της, αφού η οικογένεια δεν μπορούσε να καλύψει ούτε τα βασικά έξοδα. Εκείνη την περίοδο δεν είχε καν λογαριασμούς στα social media και εργαζόταν σε ένα fast food, προσπαθώντας να σταθεί στα πόδια της.

Με τις ελάχιστες οικονομίες που είχε, πήρε μια απόφαση που έμελλε να της αλλάξει τη ζωή: γράφτηκε σε μαθήματα pole dancing. Η επαφή της με τη σκηνή της έδωσε το θάρρος που δεν είχε, την έκανε να αγαπήσει τον εαυτό της και, σιγά-σιγά, να σταθεί στα πόδια της και να αποκτήσει το δικό της σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, η ανασφάλεια γύρω από τα οικονομικά της την οδήγησε να ψάξει για μια πιο σταθερή διέξοδο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Molly Little💕 (@maybemollyyy)



Ο τότε σύντροφός της τράβηξε μερικές φωτογραφίες, εκείνη τις έστειλε σε πρακτορεία και, όπως θυμάται, «την επόμενη κιόλας μέρα όλοι απάντησαν». Μέχρι το 2022 είχε ήδη ανοίξει τον δικό της λογαριασμό στο OnlyFans, όπου άρχισε να μοιράζεται περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς. Σήμερα δηλώνει ότι τα κέρδη της φτάνουν τα 200.000 δολάρια τον μήνα, ενώ ένας από τους θαυμαστές της τής έχει χαρίσει μέσα σε έναν χρόνο συνολικά 300.000 δολάρια.

Παράλληλα, συμμετέχει σε πολυτελή ιδιωτικά πάρτι στο Λος Άντζελες, όπου η αμοιβή για κάθε εμφάνιση μπορεί να αγγίξει και τα 2.000 δολάρια. Όπως λέει, «είναι σαν θεατρική παράσταση, με σκηνικά, φώτα, διασημότητες και κόσμο από τον επιχειρηματικό χώρο».

Κι αν η επαγγελματική της πορεία δείχνει λαμπρή, η προσωπική της ζωή μόνο απλή δεν είναι. Αποφεύγει τα dating apps αφού, όπως εξηγεί, «ανακαλύπτουν ποια είμαι αμέσως», ενώ συχνά την αναγνωρίζουν στον δρόμο, χωρίς όμως να τολμούν εύκολα να την πλησιάσουν.