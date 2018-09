Πως μπορεί να αρχίσει με τον καλύτερο τρόπο η νέα σεζόν; Πως μπορείς να καταπολεμήσεις την μελαγχολία της λήξης των διακοπών και της επιστροφής στα «θρανία»; Πως να ξεφύγεις από το να μετράς τα τριαντακάτι και τα σαραντακάτι του Αυγούστου;;; LA BOMBA!

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου και η ομάδα του deBop.gr συναντά την τρέλα των «αδερφών Kahuna» για ένα πάρτι πέρα από κάθε φαντασία!

Από τις 7 το απόγευμα κι ως αργά το βράδυ, more than a street food and tunes party με τεράστιες δόσεις γεύσης, μουσικής και κυρίως… χιούμορ! Γιατί όταν λέμε πως κάτι θα γίνει, ΤΟ ΕΝΝΟΟΥΜΕ! Λίγες ημέρες αφού αρχίσει να γεμίζει η πόλη, μια «βόμβα» σκάει στον πεζόδρομο της Σαλαμίνος στον Κεραμεικό. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, Burger, Spicy και Blind food contests! Tρεις διαγωνισμοί για γερά και κυρίως τολμηρά στομάχια με μεγάλα δώρα!

Πόσα burger αντέχεις να φας; Γνωρίζεις τον «θεριστή της Καρολίνας»; Πόσο εμπιστεύεστε τους γευστικούς σου κάλυκες; Λαχταριστά burger και υπερ-καυτερά Caribbean fried rice με θαρραλέες δόσεις Carolina Reaper σάλτσας θα κάνουν και τους λιγότερο ντροπαλούς να κοκκινίσουν, ενώ πολύ διαδεδομένα αλλά και άλλα πιο «ψαγμένα» υλικά θα μπουν στο πιάτο που οι τολμηροί θα δοκιμάσουν με κλειστά μάτια! Exotic, tropical & groovy μουσικές από τον dj Chron θα μπλεχτούν με τα «ζωντανά» chan chan των athens cuban all stars, La Hierbabuena. Η tattoo artist Selina Kaos από το Arcane Tattoo Studio θα σας περιμένει για να «χτυπήσετε» το σχέδιο της καρδιάς σας (για αυτό… το ποτό με μέτρο… αυτά μένουν!).

Κι επειδή άνοιγμα «σχολικής χρονιάς» ανεξαρτήτως ηλικίας δε γίνεται χωρίς στοχοθεσία δεχτείτε την πρόκληση από τους φίλους (ή τους εχθρούς σας;) και δοκιμάστε το ταλέντο σας στο dartboard μας!

Τέλος… επειδή πολλά ελπίσαμε στο καλοκαίρι αλλά δεν μας τα έφερε, οι singles της βραδιάς θα έχουν την ευκαιρία, απλά και μόνο δίνοντάς μας το όνομά τους, να κληρωθούν για ένα «ρομαντικό» τραπέζι με κάποια άλλη μοναχική ψυχή! Μη ντρέπεστε – δώστε μια ευκαιρία στην τύχη!!! Όλα αυτά παρέα με cocktails και προφανώς λαχταριστό street food γιατί ως γνωστόν «νηστικό αρκούδι δεν χορεύει» όλα σε happy hour τιμές! Το μενού αναλυτικά: – all dishes & cocktails €6

– Hawaiian hot dawg (Λουκάνικο Φρανκφούρτης. Steve’s Jerk Chili Sauce, τυρί Cheddar, τηγανιτά κρεμμυδάκια, καραμελωμένος ανανάς, iceberg)

– Bahama mama fried chicken (Τηγανητό κοτόπουλο με Scotch Bonnet Chilies και μαγιονέζα μάνγκο)

– LA BOMBA burger (Μοσχαρίσιο μπιφτέκι, τριπλή δόση τυρί Cheddar, Steve’s Spicy BBQ Glaze, iceberg, τομάδα & τηγανητά κρεμμυδάκια)