Η πιο πολυσυζητημένη εμπορική γιορτή του χρόνου επιστρέφει δυναμικά! Φέτος, η Black Friday 2025 θα είναι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ενώ ακολουθεί η Cyber Monday στις 1 Δεκεμβρίου, αφιερωμένη στις online προσφορές. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος οι εκπτώσεις δεν θα περιοριστούν μόνο σε μία ημέρα αφού ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, πολλά brands ετοιμάζουν early access προσφορές και Black Week καμπάνιες, δίνοντάς σου περισσότερες μέρες για να «ψωνίσεις έξυπνα».

Ημερομηνίες και διάρκεια: οι ημέρες των μεγάλων deals

Αν και η επίσημη ημέρα είναι η 28η Νοεμβρίου, τα περισσότερα καταστήματα ξεκινούν τις εκπτώσεις από νωρίς. Παράλληλα, η Cyber Monday επεκτείνει τη δράση στα e-shops, με αποκλειστικά online deals που συχνά αξίζουν περισσότερο από τις κλασικές προσφορές. Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια η τάση δείχνει πως οι εκπτώσεις ξεκινούν ακόμα και μία εβδομάδα νωρίτερα, οπότε κράτα τα μάτια σου ανοιχτά.

Πώς να κινηθείς στρατηγικά

Η Black Friday δεν είναι απλώς μια μέρα εκπτώσεων — είναι τέχνη ψώνιου!

Μην αγοράζεις βιαστικά : Μια εντυπωσιακή τιμή μπορεί να κρύβει μικρή πραγματική έκπτωση. Κάνε μια γρήγορη σύγκριση τιμών πριν πατήσεις “προσθήκη στο καλάθι”.



Επικεντρώσου στις μεγάλες κατηγορίες : προϊόντα τεχνολογίας, τηλεοράσεις, κινητά, ηλεκτρικές συσκευές και gadgets είναι συνήθως τα «αστέρια» της ημέρας.



Στις online αγορές , έλεγξε πάντα τη φήμη του καταστήματος, την ασφάλεια πληρωμής και τους όρους της προσφοράς (π.χ. περιορισμένα κομμάτια ή χωρίς δικαίωμα επιστροφής).

Για δώρα και έξυπνες επιλογές

Αν ψωνίζεις δώρα για τις γιορτές, φρόντισε να λάβεις υπόψη τον χρόνο παράδοσης ή εγκατάστασης, ειδικά μετά την Black Friday, οι καθυστερήσεις είναι συχνές.

Μετά την αγορά: κράτα αποδείξεις και στοιχεία

Μόλις ολοκληρώσεις τις αγορές σου, φύλαξε τα e-mails επιβεβαίωσης και screenshots των αρχικών τιμών. Αν το προϊόν πέσει κι άλλο αργότερα, μπορεί να δικαιούσαι price match ή επιπλέον έκπτωση.

Επίσης, διάβασε προσεκτικά τους όρους επιστροφής – κάποιες προσφορές μπορεί να είναι “τελική πώληση” χωρίς δυνατότητα αλλαγής.

Το tip της χρονιάς:

Μπες στο «Black Friday mood» από νωρίς, φτιάξε wishlist, σύγκρινε τιμές και αγόρασε με σχέδιο. Έτσι, θα απολαύσεις πραγματικά τη μεγαλύτερη εκπτωτική περίοδο του χρόνου χωρίς… πονοκέφαλο!