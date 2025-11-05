Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Σε λιγότερο από έναν μήνα, στις 28 Νοεμβρίου, ξεκινά επίσημα η Black Friday 2025, φέρνοντας μαζί της ένα νέο κύμα εκπτώσεων και προσφορών σε προϊόντα κάθε κατηγορίας. Από τεχνολογία και είδη σπιτιού μέχρι μόδα και beauty gadgets, οι καταναλωτές ετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη εκπτωτική περίοδο του χρόνου.

Λίγες ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, παίρνει τη σκυτάλη η Cyber Monday, δίνοντας έμφαση στις διαδικτυακές αγορές και χαρίζοντας ακόμη μία ευκαιρία για συμφέρουσες επιλογές — αποκλειστικά online.

Οι πρώτες προσφορές ξεκινούν νωρίτερα

Οι λεγόμενες early deals έχουν πλέον γίνει θεσμός. Πολλές εταιρείες ξεκινούν τις εκπτώσεις ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, με καμπάνιες τύπου «Black Week», προσκαλώντας τους καταναλωτές να ψωνίσουν με λιγότερη πίεση και περισσότερο προγραμματισμό. Έτσι, όσοι κινούνται έξυπνα, μπορούν να επωφεληθούν πριν ακόμη φτάσει η επίσημη ημερομηνία.

Πώς να κάνεις αγορές με στρατηγική

Κάνε υπομονή και σύγκρινε τιμές

Μην ενθουσιάζεσαι με την πρώτη προσφορά που θα δεις. Έλεγξε αν η έκπτωση είναι ουσιαστική και όχι απλώς «διαφημιστική». Οι σύγκρισεις μεταξύ καταστημάτων σώζουν χρήματα. Εστίασε στα προϊόντα που αξίζουν

Τα μεγαλύτερα deals εμφανίζονται συνήθως στις κατηγορίες τεχνολογίας και οικιακών συσκευών. Αν έχεις στο μυαλό σου κάτι συγκεκριμένο, παρακολούθησε την τιμή του από τώρα. Για online αγορές, τσέκαρε την αξιοπιστία

Διάβασε προσεκτικά τους όρους αγοράς, τα μεταφορικά και τις πολιτικές επιστροφής. Επιπλέον, βεβαιώσου ότι η συναλλαγή γίνεται σε ασφαλές περιβάλλον. Υπολόγισε τον χρόνο παράδοσης

Αν σκοπεύεις να αγοράσεις δώρα, καλό είναι να κινηθείς νωρίς — οι παραδόσεις μετά τη Black Friday συχνά καθυστερούν λόγω αυξημένου όγκου παραγγελιών.

Μετά το shopping

Μόλις ολοκληρώσεις τις αγορές σου, κράτα τις αποδείξεις και τα email επιβεβαίωσης, φωτογράφισε τις αρχικές τιμές των προϊόντων και δες αν το κατάστημα εφαρμόζει πολιτική αναπροσαρμογής τιμής. Έλεγξε επίσης αν η πώληση είναι τελική ή αν επιτρέπεται επιστροφή προϊόντος.

Εν ολίγοις, η Black Friday 2025 και η Cyber Monday προσφέρουν άπειρες ευκαιρίες, αρκεί να κινηθείς οργανωμένα και με ψυχραιμία. Με λίγη έρευνα και στρατηγική, μπορείς να εξασφαλίσεις ό,τι χρειάζεσαι — στην καλύτερη δυνατή τιμή και χωρίς άγχος.