Το όνομά του είναι Casita και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να φέρει επανάσταση στον τρόπο που βλέπουμε το real estate. Πρόκειται για ένα σπίτι μόλις 21,5 τετραγωνικών, που διπλώνει, φορτώνεται σε φορτηγό και στήνεται μέσα σε 24 ώρες. Και φημολογείται πως σε ένα τέτοιο μένει και ο ίδιος ο Elon Musk.

Από τη βίλα… στο κουτί των 21,5 τ.μ.

Ο πιο γνωστός δισεκατομμυριούχος του κόσμου αποφάσισε να αφήσει πίσω του τις luxury βίλλες για κάτι που κοστίζει λιγότερο από ένα μεταχειρισμένο Tesla. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος το 2021, ζει σε ένα μικρό, προκάτ σπίτι 37 τ.μ., αξίας περίπου 44.000 ευρώ. «Η κύρια κατοικία μου είναι μια μικρή, υπέροχη κατοικία των 50.000 δολαρίων κοντά στο SpaceX», είχε γράψει τότε στο Twitter.

Βέβαια, πίσω από την ιδέα βρίσκεται η Boxabl, μια startup που αντιμετωπίζει τα σπίτια όπως τα αυτοκίνητα: με γραμμή παραγωγής, ταχύτητα και ακρίβεια. Το πιο δημοφιλές της μοντέλο, η Casita, είναι ένα μικρό θαύμα τεχνολογίας και design. Με διαστάσεις 3,7 x 5 μέτρα, περιλαμβάνει έναν ενιαίο χώρο που λειτουργεί ως σαλόνι και υπνοδωμάτιο, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, άνετο μπάνιο και τεράστια κάθετα παράθυρα που γεμίζουν τον χώρο φως. Οι τοίχοι της φιλοξενούν ενσωματωμένα ηλιακά πάνελ, ενώ η οροφή διαθέτει ειδικό θερμομονωτικό υλικό που αντέχει ακόμη και στα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.

High-tech και eco-friendly

Η Casita συνδυάζει οικολογική συνείδηση με τεχνολογική καινοτομία. Όλα λειτουργούν μέσω εφαρμογής, από τον φωτισμό έως τη θερμοκρασία του σπιτιού, αξιοποιώντας το λογισμικό της Tesla. Το αποτέλεσμα; Απόλυτος έλεγχος, ενεργειακή αυτονομία και μια εμπειρία διαμονής που θυμίζει περισσότερο διαστημική κάψουλα παρά κλασικό σπίτι.

Το σπίτι που έρχεται… έτοιμο

Κάθε Casita μεταφέρεται σε κοντέινερ δύο τόνων και μπορεί να στηθεί σε λιγότερο από 24 ώρες. Κανένα εργοτάξιο, καμία καθυστέρηση παρά μόνο ένα «σπίτι μιας μέρας», όπως το αποκαλεί η εταιρεία. Με περίπου 60.000 δολάρια (περίπου 52.000 ευρώ) μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι-θαύμα, έτοιμο για κατοίκηση. Η Boxabl ήδη ετοιμάζει την παγκόσμια επέκτασή της, ονειρευόμενη έναν κόσμο όπου το σπίτι σου μπορεί να ταξιδεύει μαζί σου.