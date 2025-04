Αν υπήρχε βραβείο για το πιο stylish φεστιβάλ της χρονιάς, το Coachella 2025 θα το είχε ήδη κερδίσει… με κλειστά μάτια και glitter στο βλέμμα! Το πρώτο Σαββατοκύριακο μάς χάρισε στιγμές που ήταν πιο fashion-forward κι από editorial εξωφύλλου – και ναι, φυσικά κρατήσαμε σημειώσεις!

Οι Charli XCX και Julia Fox έδωσαν ρέστα με τους κορσέδες τους, μετατρέποντάς τους σε απόλυτο must-have. Ήταν sexy, δυναμικές και unapologetically bold – ακριβώς όπως πρέπει να είναι το φεστιβαλικό στυλ. Και μετά ήρθε η Lady Gaga, που δεν εμφανίστηκε απλώς… κυριολεκτικά παρέδωσε performance μόδας: δαντέλες, φτερά, όγκοι και attitude που σε κάνει να πετάς το κινητό από τη χαρά σου.

Ο Benson Boone μάς ταξίδεψε πίσω στα ’80s με μία sparkly jumpsuit που θα ενέκρινε με περηφάνια ο Freddie Mercury. Glam-rock vibes παντού! Από την άλλη, η Kendall Jenner ήταν το fashion αντιστάθμισμα: με ένα ανάλαφρο butter yellow φόρεμα, απέδειξε ότι το “quiet luxury” είναι ακόμα hot.

Η Hailey Bieber έπαιξε το χαρτί του sexy minimal με ένα μικροσκοπικό φόρεμα και ανοιχτή πλάτη – τέλειο για τη desert ζέστη. Η Marina έκλεψε καρδιές με balloon skirt και ballerina heels (ναι, τα θέλουμε τώρα!), ενώ η Tyla ανέβασε τη θερμοκρασία με δίχτυ, tiny top και ένα bra που έλαμπε πιο πολύ κι από το stage.

Και αυτό ήταν μόνο η αρχή… γιατί το Coachella φέτος είναι πιο stylish από ποτέ. See you at Weekend 2!