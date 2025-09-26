Η Έλενα Γαλύφα μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με την περιποίηση, αποκαλύπτοντας πως την κουράζει ιδιαίτερα ο καλλωπισμός. Με αρκετή δόση χιούμορ, δεν δίστασε να δηλώσει πως θα προτιμούσε να είχε γεννηθεί άντρας.

Η γνωστή fashion blogger εξήγησε πως θαύμαζε ανέκαθεν την απλότητα με την οποία οι άντρες αντιμετωπίζουν την προσωπική φροντίδα, περιοριζόμενοι σε μια κρέμα, την ώρα που εκείνη θεωρεί πως το κομμωτήριο και το μακιγιάζ της στερούν πολύτιμο χρόνο – ειδικά από τον ύπνο της.

Ωστόσο, τόνισε πως οι γυναίκες δεν μπορούν να παραμελούν τον εαυτό τους. Όπως είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Happy Day» και προβλήθηκε και από την Super Κατερίνα, σήμερα: «Λυπάμαι που θα το πω, αλλά θα προτιμούσα να είχα γεννηθεί άντρας. Τους ζηλεύω πάρα πολύ που δεν κάνουν τίποτα. Μια κρέμα και πολύ είναι. Βαριέμαι να πηγαίνω σε κομμωτήρια, να με βάφουν για να βγω έξω. Το θεωρώ όλο αυτό χρόνο που σπαταλάω, ενώ θα μπορούσα να κοιμηθώ. Πρέπει όμως να φροντίζουμε τον εαυτό μας, γιατί είμαστε γυναίκες και μεγαλώνουμε».